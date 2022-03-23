Новые фотографии "Юноны": на снимке Юпитера скрывается потрясающая деталь

Один из снимков космического аппарата выглядит как настоящее произведение космического искусства.

Аппарат "Юнона" продолжает свою миссию по изучению Юпитера, который по массе почти в 318 раз больше нашей планеты. Не стоит забывать, что у этого газового гиганта 79 известных науке спутников. Космический аппарат занимается изучением также и некоторых из этих объектов. В том числе его "интересует" взаимоотношения между спутниками и Юпитером. В результате, иногда появляются действительно уникальные фотографии, сообщает ScienceAlert.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Технологии и наука" в Facebook Подписаться

Одна из последних фотографий, которую прислал на Землю космический аппарат "Юнона" по-настоящему захватывает дух. На ней Юпитер предстает во всей своей красе, хотя и не виден полностью. Тем не менее четко видны полосы его облаков в верхних слоях атмосферы и следы циклонов в Южном полушарии газового гиганта.

[ + – ] Юпитер предстает во всей своей красе, хотя и не виден полностью Фото: NASA

Если внимательно присмотреться, то справа от Юпитера можно увидеть два едва различимых пятна на фоне черного космоса. Это два из его крупнейших спутников – Ио и Европа. Они меньшие из четырех Галилеевых спутников, к которым относятся еще и Ганимед, и Каллисто. Ио имеет диаметр 3643,2 км, а Европа — 3121,6 км.

[ + – ] Если внимательно присмотреться, то справа от Юпитера можно увидеть два едва различимых пятна на фоне черного космоса. Это два из его крупнейших спутников – Ио и Европа Фото: NASA

Каждый из двух изображенных спутников представляет научный интерес для "Юноны", не меньше, чем сам Юпитер. Ио – это самый вулканически активный спутник в Солнечной системе. На его поверхности находится более 400 действующих вулканов.

В результате вулканической активности в атмосферу Ио попадает много диоксида серы. Эти выбросы достигают даже самого газового гиганта и в результате взаимодействия с его магнитным полем на Юпитере появляются постоянные полярные сияния. Вся поверхность Ио также покрыта разными соединениями серы и из-за этого спутник выглядит желтым.

[ + – ] Вся поверхность Ио также покрыта разными соединениями серы и из-за этого спутник выглядит желтым Фото: NASA

Что касается Европы, то здесь ученые хотят обнаружить потенциальные признаки внеземной жизни. Под оболочкой из льда спутник скрывает жидкий океан. Ученые считают, что на дне этого океана могут быть гидротермальные источники. Например, на Земле в таких местах живут различные бактерии, которым не нужен свет, чтобы выжить. Также ученые считают, что потенциальная жизнь может быть еще на одном ледяном спутнике в Солнечной системе, правда уже Сатурна – Энцеладе.

[ + – ] Под оболочкой из льда Европа скрывает жидкий океан Фото: NASA

Для лучшего изучения спутников Юпитера – Ио и Европы, космический аппарат "Юнона" совершит близкие облеты этих небесных тел. Путешествие к Европе запланировано на сентябрь 2024 года, а Ио аппарат посетит в конце 2023-го или в начале 2024 года.

Напоминаем, что космическому аппарату "Юнона" удалось сфотографировать тень на Юпитере и выяснить много интересной информации о спутнике газового гиганта Ганимеде.