Нові фотографії "Юнони": на фото Юпітера ховається приголомшлива деталь

Один із знімків космічного апарату виглядає як справжній витвір космічного мистецтва.

Апарат "Юнона" продовжує свою місію з вивчення Юпітера, який за масою майже в 318 разів більший за нашу планету. Не варто забувати, що цей газовий гігант має 79 відомих науці супутників. Космічний апарат займається вивченням також деяких з цих об'єктів. Зокрема його "цікавить" взаємовідносини між супутниками та Юпітером. В результаті іноді з'являються дійсно унікальні фотографії, повідомляє ScienceAlert.

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Одна з останніх фотографій, яку надіслав на Землю космічний апарат "Юнона", по-справжньому захоплює дух. На ній Юпітер постає у всій своїй красі, хоч його й не видно повністю. Проте чітко видно смуги його хмар у верхніх шарах атмосфери та сліди циклонів у Південній півкулі газового гіганта.

[ + – ] Юпітер постає у всій своїй красі, хоч його й не видно повністю Фото: ISS

Якщо уважно придивитися, то праворуч від Юпітера можна побачити дві ледь помітні плями на тлі чорного космосу. Це два з його найбільших супутників — Іо та Європа. Вони менші з чотирьох супутників Галілея, до яких належать ще і Ганімед, і Каллісто. Іо має діаметр 3643,2 км, а Європа — 3121,6 км.

[ + – ] Якщо уважно придивитися, то праворуч від Юпітера можна побачити дві ледь помітні плями на тлі чорного космосу. Це два з його найбільших супутників — Іо та Європа Фото: ISS

Кожен із двох зображених супутників представляє науковий інтерес для "Юнони", не менш як сам Юпітер. Іо — це вулканічно найактивніший супутник у Сонячній системі. На його поверхні знаходиться понад 400 активних вулканів.

Внаслідок вулканічної активності в атмосферу Іо потрапляє багато діоксиду сірки. Ці викиди досягають навіть самого газового гіганта, і внаслідок взаємодії з його магнітним полем на Юпітері з'являються постійні полярні сяйва. Вся поверхня Іо також покрита різними сполуками сірки, й через це супутник виглядає жовтим.

[ + – ] Вся поверхня Іо також покрита різними сполуками сірки, і через це супутник виглядає жовтим. Фото: ISS

Щодо Європи, то тут вчені хочуть виявити потенційні ознаки позаземного життя. Під оболонкою з льоду супутник приховує рідкий океан. Вчені вважають, що на дні океану можуть бути гідротермальні джерела. Наприклад, на Землі в таких місцях живуть різні бактерії, яким не потрібне світло, щоб вижити. Також вчені вважають, що потенційне життя може бути ще на одному крижаному супутнику в Сонячній системі, щоправда, Сатурна — Енцеладі.

[ + – ] Під льодяною оболонкою Європа приховує рідкий океан Фото: ISS

Для кращого вивчення супутників Юпітера, Іо та Європи, космічний апарат "Юнона" здійснить близькі обльоти цих небесних тіл. Подорож до Європи запланована на вересень 2024 року, а Іо апарат відвідає наприкінці 2023-го або на початку 2024 року.

Нагадуємо, що космічному апарату "Юнона" вдалося сфотографувати тінь на Юпітері та з'ясувати багато цікавої інформації про супутника газового гіганта Ганімеда.