Тінь на Юпітері та найхолодніше місце на Ганімеді: апарат "Юнона" надіслав нові дані

Спостереження за супутником Юпітера Ганімедом дозволило вченим зробити кілька приголомшливих відкриттів.

Не тільки Юпітер перебуває під пильною увагою космічного апарату "Юнона", а й його супутник Ганімед. Він більший за Меркурій і Плутон, найбільший супутник і дев'ятий за величиною об'єкт у Сонячній системі. Результати спостережень за Ганімедом надали вченим нові дані, завдяки яким зроблено кілька важливих відкриттів. А також "Юнона" змогла зробити зображення тіні, яку відкидає Ганімед на поверхні Юпітера, повідомляє Forbes.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Під час свого 40-го обльоту Юпітера апарат "Юнона" зробив знімок тіні Ганімеда, яку видно на поверхні хмар газового гіганта. Це зображення, а також інші дані щодо Ганімеда обговорювали вчені на науковій конференції у Х'юстоні, штат Техас, США.

[ + – ] Під час свого 40-го обльоту Юпітера апарат "Юнона" зробив знімок тіні Ганімеда, яку видно на поверхні хмар газового гіганта. Фото: Forbes

Ганімед

Супутник Юпітера діаметром 5268 км;

Він більший за Меркурій за розмірами, але його маса становить усього 45% маси цієї планети;

Ганімед робить повний оберт навколо Юпітера за 7 днів;

Вважається, що глибоко під поверхнею супутника може бути океан із рідкої води;

Це єдиний супутник у Сонячній системі, у якого є магнітосфера, а також він має дуже тонку атмосферу;

Відкритий Галілео Галілеєм у 1610 році.

Космічний апарат "Юнона" зміг наблизитись до Ганімеда на відстань у 1000 км і зробити досить докладні знімки його поверхні, що дозволило вченим зробити кілька приголомшливих відкриттів.

[ + – ] Супутник Юпітера Ганімед. Фотографію зробив космічний апарат "Юнона" Фото: ISS

Кратер Трос — найхолодніше місце на Ганімеді

Космічний апарат "Юнона" за допомогою своїх приладів зміг досліджувати температуру на поверхні супутника Юпітера. Різні типи території мають спектральні відмінності.

"Темніші ділянки — це найтепліші місця на Ганімеді, а найсвітліші є найхолоднішими. Найсвітлішим виявився кратер Трос, діаметром майже 94 км, а значить, це найхолодніше місце на Ганімеді", — говорить Шеннон Браун з Лабораторії реактивного руху NASA .

[ + – ] Кратер Трос — найхолодніше місце на Ганімеді Фото: ISS

Тривимірна карта Ганімеда

Завдяки тому, що "Юнона" може робити високоточні зображення, учені зуміли побачити нові деталі геологічних особливостей на поверхні Ганімеда. За словами дослідників, вони змогли відтворити понад 9 млн квадратних кілометрів його поверхні в 3D. Це дозволило більш точно визначити глибину та масштаб деяких геологічних особливостей поверхні супутника Юпітера.

Нові знімки допомогли вченим знайти 8 нових кратерів неправильної форми на Ганімеді, які схожі на кальдери вулканів. Але внаслідок чого вони з'явилися, поки вчені не знають.

[ + – ] Космічний апарат "Юнона" зміг наблизитися до Ганімеда на відстань 1038 км. Ближче до супутника Юпітера не наближався жоден апарат за останні 20 років Фото: ISS

На Ганімеді є полярні сяйва

Нові знімки "Юнони" показали, що на південному та північному полюсах Ганімеда є полярні сяйва. Вони виникають у результаті зіткнення електронів, прискорених магнітосферою Ганімеда, з його розрідженою атмосферою.

Майбутні дослідження

Учені покладають ще більші надії на майбутні космічні апарати щодо вивчення Ганімеда та інших супутників Юпітера, таких як Європа та Каллісто. Йдеться про апарати Jupiter ICy moons Explorer (JUICE), який прилетить до Ганімеда у 2026 році та Europa Clipper, який прилетить до Юпітера у 2030 році. Нові дані можуть підтвердити наявність підповерхневого океану на Ганімеді, а також допоможе вченим ще краще досліджувати поверхню не тільки Ганімеда, але й інших супутників Юпітера.

Нагадуємо, що "Юнона" надіслала нову порцію дивовижних знімків Юпітера та його супутника Європи.