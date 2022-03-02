Захоплює подих. "Юнона" надіслав нові знімки Юпітера та його супутника Європи (фото)

Європа — шостий за рахунком супутник Юпітера. Вона має розріджену, багату на кисень атмосферу, шарувату внутрішню структуру та магнітне поле.

У процесі свого чергового разючого прольоту космічний апарат NASA "Юнона" сфотографував не лише газовий гігант, а й четвертий за величиною місяць — Європу, пише Forbes.

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[ + – ] Праворуч — Європа, зліва внизу — Юпітер

Юпітер — п'ята планета від нашого Сонця і, безумовно, найбільша планета в Сонячній системі — більш ніж удвічі масивніша за решту планет разом узятих.

Міжпланетна станція "Юнона", що знаходиться на орбіті Юпітера з 2016 року, востаннє здійснила далеку зустріч з Європою у жовтні 2021 року.

[ + – ] Північний полюс Юпітера

24 лютого під час 40-го прольоту "Юнона" пролетіла повз Європу, яка певною мірою більше схожа на планету, ніж на місяць, на відстані 47 000 км. Четверта за величиною із 79 супутників Юпітера, Європа має діаметр приблизно 3 100 км, тобто трохи менше Місяця і більше Плутона.

[ + – ] Оброблене приблизне зображення Європи у кольорі

Європа має розріджену, багату на кисень атмосферу, шарувату внутрішню структуру, що враховує рідке залізне ядро та магнітне поле. Під крижаною корою товщиною 18 км у Європи також є рідкий підповерхневий океан, і тому вона є метою NASA й інших організацій у пошуках життя за межами Землі.

Слідом за "Юноною", місія яка має завершитися наприкінці 2025 року, астрономи планують "відвідати" Європу не менш як двома іншими місіями. Апарат Європейського космічного агентства JUpiter ICy moons Explorer (JUICE) буде запущений у червні 2022 року, прибуде в 2029 році та протягом трьох із половиною років займеться дослідженням Європи, а також двома іншими місяцями Юпітера — Ганімед і Каллісто.

Тим часом, місія NASA Europa Clipper стартує у жовтні 2024 року і прибуде наприкінці 2027 року, здійснивши майже 45 прольотів, під час кожного з яких фотографуватиме крижану поверхню супутника у високій роздільній здатності. Обидва апарати, швидше за все, пройдуть крізь шлейфи водяної пари, які, як було виявлено, викидаються з крижаної кори Європи.

Проте наступне велике зображення Європи, яке отримають вчені, буде зроблено "Юноною". Наприкінці вересня 2022 року він підніметься на 355 кілометрів над поверхнею Європи.

Нагадаємо, що раніше "Юноні" вдалося зафіксувати на Юпітері щільну концентрацію атмосферних ураганів червоного та жовтого кольору у вигляді піци.