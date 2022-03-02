Захватывает дух. "Юнона" прислал новые снимки Юпитера и его спутника Европы (фото)

Европа - шестой по счету спутник Юпитера. Она имеет разреженную, богатую кислородом атмосферу, слоистую внутреннюю структуру и магнитное поле.

В ходе своего очередного впечатляющего пролета космический аппарат NASA "Юнона" сфотографировал не только газовый гигант, но и ее четвертую по величине луну — Европу, пишет Forbes.

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[ + – ] Справа - Европа, слева внизу - Юпитер

Юпитер — пятая планета от нашего Солнца и, безусловно, самая большая планета в Солнечной системе — более чем в два раза массивнее всех остальных планет вместе взятых.

Межпланетная станция "Юнона", находящаяся на орбите Юпитера с 2016 года, в последний раз совершила далекую встречу с Европой в октябре 2021 года.

[ + – ] Северный полюс Юпитера

24 февраля во время 40-го пролета "Юнона" пролетела мимо Европы, которая в некотором роде больше похожая на планету, чем на луну, на расстоянии 47 000 км. Четвертая по величине из 79 спутников Юпитера, Европа, имеет диаметр около 3100 км, то есть немного меньше Луны и больше Плутона.

[ + – ] Обработанное приблизительное изображение Европы в цвете

Европа имеет разреженную, богатую кислородом атмосферу, слоистую внутреннюю структуру, включающую жидкое железное ядро и магнитное поле. Под ледяной корой толщиной 18 км у Европы также имеется подповерхностный жидкий океан, и поэтому она является целью NASA и других организаций в поисках жизни за пределами Земли.

Вслед за "Юноной", миссия которая должна завершиться в конце 2025 года, астрономы планируют "посетить" Европу не менее чем двумя другими миссиями. Аппарат Европейского космического агентства JUpiter ICy moons Explorer (JUICE) будет запущен в июне 2022 года, прибудет в 2029 году и в течение трех с половиной лет займется исследованием Европы, а также двумя другими лунами Юпитера — Ганимед и Каллисто.

Между тем, миссия NASA Europa Clipper стартует в октябре 2024 года и прибудет в конце 2027 года, совершив около 45 пролетов, во время каждого из которых будет фотографировать ледяную поверхность спутника в высоком разрешении. Оба аппарата, скорее всего, пройдут сквозь шлейфы водяного пара, которые, как было обнаружено, извергаются из ледяной коры Европы.

Однако следующее крупное изображение Европы, которое получат ученые, будет сделано "Юноной". В конце сентября 2022 года он поднимется на 355 км над поверхностью Европы.

Напомним, что ранее "Юноне" удалось зафиксировать на Юпитере плотную концентрацию атмосферных ураганов красного и желтого цвета в виде пиццы.