Космический аппарат "Юнона" увидел на Юпитере ураган в виде пиццы (видео)

Планетарные бури на Северном полюсе газового гиганта в виде пиццы пеперони зафиксировал аппарат NASA.

На своей официальной странице в Instagram американское космическое агентство опубликовало видео, на котором изображен Северный полюс Юпитера. А еще там видна плотная концентрация атмосферных ураганов красного и желтого цвета, которые очень напоминают пиццу.

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Даже можно сказать более точнее, что эти атмосферные вихри напоминает знаменитую пиццу пеперони. Это инфракрасное изображение Северного полюса газового гиганта космический аппарат "Юнона" сделала с помощью своей камеры Jovian Infrared Auroral Mapper.

Почему полярные области Юпитера на изображении имеют красный и желтый цвета? Желтые вихри более теплые и находятся глубже в атмосфере Юпитера, а красные более холодные и находятся выше.

На фотографии показана яркостная температура, фотометрическая величина, характеризующая интенсивность излучения, в разных слоях атмосферы Юпитера. Самая высока яркостная температура здесь составляет примерно минус 13 градусов Цельсия, а самая низкая – примерно минус 83 градуса Цельсия.

NASA постоянно делится интересной информацией на своей странице в Instagram. Например, последней на момент публикации информацией был пост о размерах МКС. В NASA сравнили размер орбитальной станции и поля для американского футбола. Длина станции 109 метров и это всего на 90 см меньше, чем поле для знаменитой в США игры. Поэтому в комментарии к посту NASA написало, что сыграть в игру в случае размещения станции на поле было бы трудно.

Космическое агентство также регулярно делится фотографиями космического телескопа Хаббл. В начале февраля агентство показало потрясающее изображение группы из трех галактик, которые находятся на расстоянии в 425 млн лет от нас. На изображении кажется, что три галактики взаимодействуют друг с другом.

[ + – ] Группа галактик NGC 7764A Фото: NASA

В NASA даже заявили, что на изображении две галактики в правом верхнем углу выглядят как звездолет USS Enterprise из американского научно-фантастического фильма Star Trek.

Напоминаем, что NASA перенесло запуск самой мощной ракеты в мире. Теперь ракета Space Launch System, которая доставит новых астронавтов на Луну выполнит свой тестовый полет в апреле или даже мае.