Космічний апарат "Юнона" побачив на Юпітері ураган у вигляді піци (відео)

Планетарні бурі на Північному полюсі газового гіганта, як піци пепероні, зафіксував апарат NASA.

На своїй офіційній сторінці в Instagram американське космічне агентство опублікувало відео, на якому зображено Північний полюс Юпітера. А ще там видно щільну концентрацію атмосферних ураганів червоного та жовтого кольору, які дуже нагадують піцу.

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Навіть можна сказати точніше, що ці атмосферні вихори нагадують знамениту піцу пепероні. Це інфрачервоне зображення Північного полюса газового гіганта космічний апарат "Юнона" зробив за допомогою камери Jovian Infrared Auroral Mapper.

Чому полярні області Юпітера на зображенні мають червоний та жовтий кольори? Жовті вихори тепліші й знаходяться глибше в атмосфері Юпітера, а червоні холодніші й знаходяться вище.

На фотографії показана яскрава температура, фотометрична величина, що характеризує інтенсивність випромінювання в різних шарах атмосфери Юпітера. Найвища яскрава температура тут становить приблизно мінус 13 градусів за Цельсієм, а найнижча – приблизно мінус 83.

NASA постійно ділиться цікавою інформацією на своїй сторінці в Instagram. Наприклад, останнім на момент публікації інформації був пост про розміри МКС. У NASA порівняли розмір орбітальної станції та поля для американського футболу. Довжина станції 109 метрів, і це всього на 90 см менше, ніж поле для знаменитої гри в США. Тому в коментарі до публікації NASA написало, що зіграти в гру, розмістивши станцію на полі, було б важко.

Космічне агентство також ділиться фотографіями космічного телескопа Габбл. На початку лютого агентство показало приголомшливе зображення групи з трьох галактик, які знаходяться на відстані 425 млн років від нас. На зображенні здається, що три галактики взаємодіють одна з одною.

[ + – ] Група галактик NGC 7764A Фото: ISS

У NASA навіть заявили, що на зображенні дві галактики в правому верхньому кутку виглядають, як зореліт USS Enterprise з американського науково-фантастичного фільму Star Trek.

Нагадуємо, що NASA перенесло запуск найпотужнішої ракети у світі. Тепер ракета Space Launch System, яка доставить нових астронавтів на Місяць, виконає свій тестовий політ у квітні або навіть травні.