В Австралийской глубинке обнаружили загадочное озеро-призрак: его мерцание заметили из космоса

Исследователям удалось обнаружить эфемерное озеро, усеянное десятками золотых островов, благодаря снимку спутника.

Спутниковый снимок, сделанный в 2010 году, показывает десятки золотых островов, покрытых странными параллельными линиями, сияющими среди мелководья огромного, полузатопленного эфемерного озера, расположенного в Большой Песчаной пустыне Австралии, пишет Live Science.

На этом кадре показаны десятки золотых островов, мерцающих посреди огромного временного озера, которое является убежищем для диких животных в одной из наиболее экстремальных сред Австралии. Речь идет об озере Маккай, также известном как озеро Уилкинкарра (на языке коренных народов). Это место является одним из многочисленных эфемерных соленых озер Австралии. Эфемерное озеро — временный водоем, появляющийся только после сильных дождей и наводнений.

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Озеро Маккай расположено вдоль границ между Западной Австралии и Северной территорией в Большой Песчаной пустыне, занимающей около 285 000 квадратных километров и является второй по величине пустыне в австралийской глубинке.

Когда озеро наполняется водой, оно охватывает около 4 700 квадратных километров, что фактически делает его четвертым по величине озером на континенте, после озера Эйр, озера Торренс и озера Грэнднер, которые, по словам ученых, также являются эфемерными.

Известно, что озеро Маккай становится соленым из-за высокой концентрации минералов в озерном дне. Глубина водоема, как правило, нестабильна и варьируется от 50 сантиметров до нескольких метров в глубину. Результаты наблюдений указывают на то, что в зависимости от того, сколько в него попадает дождевой воды, озеро Маккай может сохраняться до полугода за один период.

Фотография астронавта, сделанная с борта Международной космической станции в 2016 году, показывает пустое озеро Маккай Фото: NASA

На спутниковом фото озеро заполнено чуть больше, чем на половину. В нем также обнаружены десятки золотых островов, которые выделяются на фоне синей и зеленой глади воды. Исследователи отмечают, что более темные участки — скопление стоячей воды в самых глубоких точках океана, более светлые оттенки — пустынная растительность, водоросли и влажные почвы.

По словам исследователей, самые большие острова в озере Маккай покрыты странными параллельными линиями, идущими с востока на запад. Ученые считают, что эти линии представляют собой постоянные дюны, прорезанные в земле за миллионы лет ветровой эрозией. Они отражают похожие хребты, которые покрывают Большую Песчаную пустыню и прилегающие районы в том же направлении.

Известно, что подобные эфемерные озера могут образовываться не только в Австралии, но и по всему земному шару, в том числе:

бассейн Бэдуотер в долине Смерти в Калифорнии (США);

в Сахаре после дождей.

Ученые считают, что такие озера часто становятся временными убежищами для диких животных, которые живут в самых суровых регионах планеты. Озеро Маккай не является исключением: водоем является домом для более 90 видов птиц, рептилий и млекопитающих.

К слову, озеро Маккай также являлось домом для ныне вымершего вида сумчатых, известного как заяц-валлаби озера Маккей (Lagorchestes asomatus). Увы, науке известно слишком мало об этом виде — за все время исследователям удалось обнаружить лишь один полный образец черепа.

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