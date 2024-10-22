Как Сахара выглядела тысячи лет назад: ученые заглянули в прошлое благодаря новому озеру в Африке

После того как на одно из самых засушливых мест планеты обрушились обильные дожди, в пустыне Сахара возникло озеро, проливающее свет на прошлое континента.

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Себха-эль-Мелах — эфемерное озеро в Алжире, образовавшееся в результате сильных дождей, которые обрушились на одно из самых засушливых мест в мире — пустыню Сахара. Новый сформированный водоем оказался настолько большим, что астронавтам удалось сфотографировать его из космоса, пишет Gizmodo.

Известно, что озеро образовалось после того, как циклон обрушился на некоторые регионы Северной Африки в сентябре, вызвав огромное количество осадков в пустыне Сахара. К счастью для исследователей и науки в целом, новый водоем предлагает уникальную возможность — заглянуть в прошлое континента.

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Отметим, что время от времени в этом засушливом регионе озера образуются после сильных дождей, как произошло и в этот раз. Ученые полагают, что это может указывать на то, что когда-то в пустыне мог быть совершенно другой климат. И теперь мы можем узнать о нем немного больше.

Исследователи полагают, что тысячи лет назад самое засушливое место на планете на самом деле могло выглядеть совершенно иначе: навряд ли здесь были джунгли, но, вероятно, окружающая среда была более влажной.

Данные Национального научного фонда указывают на то, что в пустынях обычно выпадает менее 10 сантиметров осадков в год. Это указывает на то, что образование подобных озер посреди пустыни на самом деле может быть чрезвычайно важно для жизни в ней.

Исследователям удалось сделать фото регион Алжира, каким он был в августе и сентябре 2024 года. На снимке можно заметить очевидное темно-зеленое отличие: в начале сентября прошел дождь, который затопил части Марокко, Алжира, Туниса и Ливии.

Еще в августе 2024 года озеро полностью высохло Фото: U.S. Geological Survey

Снимки были сделаны Operational Land Imager-2 (OLI-2) на борту Landsat 9 NASA. По словам исследователя из Европейского университета в Иерусалиме Моше Армона, просматривающего спутниковые снимки озера, ее на прошлой неделе оно было заполнено на 33%, а его площадь составляла 191 квадратный километр, при этом глубина достигала 2,2 метра.

В сентябре 2024 года после обильных дождей озеро заполнилось водой Фото: U.S. Geological Survey

Предыдущие исследования уже показали, что между 11 000 и 5 000 лет назад колебание орбиты Земли превратило Сахару в более пышную зеленую среду, чем сегодня. В тот момент наступил "африканский влажный период", когда древние люди рисовали животных и сцены охоты в пещерах и на камнях в Египте, Чаде и Судане. Уровень озер по всей Северной Африке был намного выше, чем сегодня, и регион был гораздо более зеленым.

Впрочем, некоторые исследователи утверждают, что климатические условия в тот период все равно не могли генерировать достаточное количество осадков, чтобы заполнить все те озера, которые, согласно прогнозам ученых, существовали в том регионе.

Теперь авторы нового исследования предлагают третий вариант: экстремальные дождевые явления, подобные тому, которое произошло в сентябре этого года на северо-западе Сахары, вероятно, могли быть более частыми в прошлом. По словам Армона, исходя из того, сколько требуется озерам для высыхания, подобные события могли быть более частыми, в результате чего озера продолжали оставаться частично заполненными в течение длительных периодов времени.

Себха-эль-Мелах может оставаться заполненным в течение многих лет. Когда соленое дно озера заполнилось в 2008 году, вода в нем держалась до 2012 года. Армон утверждает, при полном отсутствии осадков, озеро, вероятно, полностью высохнет через год. К слову, также известно, что именно лето, как правило, приносит сильные осадки — около 30% задокументированных случаев произошли в этот период.

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