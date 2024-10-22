Як Сахара виглядала тисячі років тому: вчені зазирнули у минуле завдяки новому озеру в Африці

Після того як на одне з найпосушливіших місць планети обрушилися рясні дощі, в пустелі Сахара виникло озеро, що проливає світло на минуле континенту.

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Себха-ель-Мелах — ефемерне озеро в Алжирі, яке утворилося внаслідок сильних дощів, що обрушилися на одне з найбільш посушливих місць у світі — пустелю Сахара. Нова сформована водойма виявилася настільки великою, що астронавтам вдалося сфотографувати її з космосу, пише Gizmodo.

Відомо, що озеро утворилося після того, як циклон обрушився на деякі регіони Північної Африки у вересні, спричинивши величезну кількість опадів у пустелі Сахара. На щастя для дослідників і науки загалом, нова водойма пропонує унікальну можливість — зазирнути в минуле континенту.

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Зазначимо, що час від часу в цьому посушливому регіоні озера утворюються після сильних дощів, як сталося і цього разу. Вчені вважають, що це може вказувати на те, що колись у пустелі міг бути зовсім інший клімат. І тепер ми можемо дізнатися про нього трохи більше.

Дослідники вважають, що тисячі років тому найпосушливіше місце на планеті насправді могло мати зовсім інший вигляд: навряд чи тут були джунглі, але, ймовірно, навколишнє середовище було більш вологим.

Дані Національного наукового фонду вказують на те, що в пустелях зазвичай випадає менш як 10 сантиметрів опадів на рік. Це вказує на те, що утворення подібних озер посеред пустелі насправді може бути надзвичайно важливим для життя в ній.

Дослідникам вдалося зробити фото регіону Алжиру, яким він був у серпні та вересні 2024 року. На знімку можна помітити очевидну темно-зелену відмінність: на початку вересня пройшов дощ, який затопив частини Марокко, Алжиру, Тунісу та Лівії.

Ще в серпні 2024 року озеро повністю висохло Фото: U.S. Geological Survey

Знімки були зроблені Operational Land Imager-2 (OLI-2) на борту Landsat 9 NASA. За словами дослідника з Європейського університету в Єрусалимі Моше Армона, який переглядає супутникові знімки озера, минулого тижня воно було заповнене на 33%, а його площа становила 191 квадратний кілометр, водночас глибина сягала 2,2 метра.

У вересні 2024 року після рясних дощів озеро заповнилося водою Фото: U.S. Geological Survey

Попередні дослідження вже показали, що між 11 000 і 5 000 років тому коливання орбіти Землі перетворило Сахару на більш пишне зелене середовище, ніж сьогодні. У той момент настав "африканський вологий період", коли стародавні люди малювали тварин і сцени полювання в печерах і на каменях у Єгипті, Чаді та Судані. Рівень озер по всій Північній Африці був набагато вищим, ніж сьогодні, і регіон був набагато зеленішим.

Утім, деякі дослідники стверджують, що кліматичні умови в той період все одно не могли генерувати достатню кількість опадів, щоб заповнити всі ті озера, які, згідно з прогнозами вчених, існували в тому регіоні.

Тепер автори нового дослідження пропонують третій варіант: екстремальні дощові явища, подібні до того, що сталося у вересні цього року на північному заході Сахари, ймовірно, могли бути частішими в минулому. За словами Армона, виходячи з того, скільки потрібно озерам для висихання, подібні події могли бути частішими, внаслідок чого озера продовжували залишатися частково заповненими протягом тривалих проміжків часу.

Себха-ель-Мелах може залишатися заповненим протягом багатьох років. Коли солоне дно озера заповнилося 2008 року, вода в ньому трималася до 2012 року. Армон стверджує, за повної відсутності опадів, озеро, ймовірно, повністю висохне через рік. До слова, також відомо, що саме літо, як правило, приносить сильні опади — близько 30% задокументованих випадків сталися в цей період.

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