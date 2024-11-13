В Австралійській глибинці виявили загадкове озеро-привид: його мерехтіння помітили з космосу

Дослідникам вдалося виявити ефемерне озеро, засіяне десятками золотих островів, завдяки знімку супутника.

Супутниковий знімок, зроблений 2010 року, показує десятки золотих островів, покритих дивними паралельними лініями, що сяють серед мілководдя величезного, напівзатопленого ефемерного озера, розташованого у Великій Піщаній пустелі Австралії, пише Live Science.

На цьому кадрі показано десятки золотих островів, що мерехтять посеред величезного тимчасового озера, яке є прихистком для диких тварин в одному з найбільш екстремальних середовищ Австралії. Йдеться про озеро Маккай, також відоме як озеро Вілкінкарра (мовою корінних народів). Це місце є одним із численних ефемерних солоних озер Австралії. Ефемерне озеро — тимчасова водойма, що з'являється тільки після сильних дощів і повеней.

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Озеро Маккай розташоване вздовж кордонів між Західною Австралією і Північною територією у Великій Піщаній пустелі, що займає близько 285 000 квадратних кілометрів і є другою за величиною пустелею в австралійській глибинці.

Коли озеро наповнюється водою, воно охоплює близько 4 700 квадратних кілометрів, що фактично робить його четвертим за величиною озером на континенті, після озера Ейр, озера Торренс і озера Гренднер, які, за словами вчених, також є ефемерними.

Відомо, що озеро Маккай стає солоним через високу концентрацію мінералів в озерному дні. Глибина водойми, як правило, нестабільна і варіюється від 50 сантиметрів до кількох метрів у глибину. Результати спостережень вказують на те, що залежно від того, скільки в нього потрапляє дощової води, озеро Маккай може зберігатися до пів року за один період.

Фотографія астронавта, зроблена з борту Міжнародної космічної станції 2016 року, показує порожнє озеро Маккай Фото: NASA

На супутниковому фото озеро заповнене трохи більше, ніж на половину. У ньому також виявлено десятки золотих островів, які виділяються на тлі синьої та зеленої гладі води. Дослідники зазначають, що темніші ділянки — скупчення стоячої води в найглибших точках океану, світліші відтінки — пустельна рослинність, водорості та вологі ґрунти.

За словами дослідників, найбільші острови в озері Маккай покриті дивними паралельними лініями, що йдуть зі сходу на захід. Вчені вважають, що ці лінії являють собою постійні дюни, прорізані в землі за мільйони років вітровою ерозією. Вони відображають схожі хребти, які покривають Велику Піщану пустелю і прилеглі райони в тому ж напрямку.

Відомо, що подібні ефемерні озера можуть утворюватися не тільки в Австралії, а й по всій земній кулі, зокрема:

басейн Бедуотер у долині Смерті в Каліфорнії (США);

у Сахарі після дощів.

Учені вважають, що такі озера часто стають тимчасовими притулками для диких тварин, які живуть у найсуворіших регіонах планети. Озеро Маккай не є винятком: водойма є домівкою для понад 90 видів птахів, рептилій і ссавців.

До речі, озеро Маккай також було домом для нині вимерлого виду сумчастих, відомого як заєць-валлабі озера Маккей (Lagorchestes asomatus). На жаль, науці відомо занадто мало про цей вид — за весь час дослідникам вдалося виявити лише один повний зразок черепа.

Раніше Фокус писав про те, що вчені зазирнули в минуле завдяки новому озеру в Африці.