Тайна послания в бутылке раскрыта спустя 26 лет: школьница получила письмо своей мамы

Бутылку с посланием, давно позабытую и считавшуюся утерянной, нашел пятилетний Ривер Ванденберг во время прогулки по берегу озера с бабушкой. Записку передали в школу, где когда-то училась автор письма.

В Канаде мальчик из детского сада нашел бутылку с письмом, отправленную в озеро Онтарио 26 лет назад. Об этом пишет UPI.

В канадском городе Белль-Ривер произошло необычное и трогательное событие. Мальчик из детского сада католической начальной школы Святого Иоанна Крестителя обнаружил на пляже послание в бутылке, отправленное учениками этой же школы 26 лет назад. Бутылку, давно позабытую и считавшуюся утерянной, нашел пятилетний Ривер Ванденберг, когда гулял на берегу озера с бабушкой.

История началась в 1998 году, когда тогдашняя ученица четвертого класса Макензи Ван Эйк вместе с одноклассниками приняла участие в необычном проекте, придуманном их учителем Роландом Сен-Пьером. По его задумке, дети должны были написать письма о воде Великих озер и их экологии и отправить их в бутылках, надеясь, что однажды кто-то их найдет. Сен-Пьер рассказывал ученикам о важности чистоты воды, показывал примеры на озере Сент-Клэр и подогревал детский интерес к экологии.

История началась в 1998 году, когда тогдашняя ученица 4-го класса Макензи Ван Эйк написала письмо Фото: Windsor-Essex Catholic District School Board

В своем послании маленькая девочка рассказала о книге, которую читал их класс — "Гребля к морю".

"Это была очень хорошая книга", — написала девочка, добавив, что изучение экологии Великих озер оставило глубокий след в ее юном сознании.

Когда Ривер принес бутылку в школу, ее отдали учительнице четвертого класса, которая решила прочитать послание своим ученикам. Сюрпризом стало то, что среди слушателей оказалась Скарлет Ван Эйк, дочь Макензи, отправившей это письмо четверть века назад. Скарлет, услышав имя своей мамы, была поражена.

"Я просто не могла поверить своим ушам. У меня отвисла челюсть. Все начали спрашивать, кто это написал, а я сказала, что это сделала моя мама", — рассказала девочка.

Спустя 26 лет послание было зачитано в классе дочери Макензи Ван Эйк Фото: Windsor-Essex Catholic District School Board

Макензи Ван Эйк призналась, что часто вспоминала о послании в бутылке, представляя, куда его могло занести.

"Это было увлекательное и памятное задание. Никогда бы не подумала, что это послание найдет мой ребенок. Это словно путешествие во времени", — призналась она.

Сам Роланд Сен-Пьер, сейчас уже на пенсии, был глубоко тронут известием, что одно из "посланий в бутылке" его класса нашло путь обратно спустя десятилетия. История сразу привлекла внимание местных СМИ и вызвала интерес в соцсетях.

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