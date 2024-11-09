Таємницю послання в пляшці розкрито через 26 років: школярка отримала лист своєї мами

Пляшку з посланням, яку давно забули і вважали загубленою, знайшов п'ятирічний Рівер Ванденберг під час прогулянки берегом озера з бабусею. Записку передали до школи, де колись навчалася авторка листа.

У Канаді хлопчик із дитячого садка знайшов пляшку з листом, відправлену в озеро Онтаріо 26 років тому. Про це пише UPI.

У канадському місті Белль-Рівер сталася незвичайна і зворушлива подія. Хлопчик із дитячого садка католицької початкової школи Святого Іоанна Хрестителя виявив на пляжі послання в пляшці, відправлене учнями цієї ж школи 26 років тому. Пляшку, яку давно забули і вважали загубленою, знайшов п'ятирічний Рівер Ванденберг, коли гуляв на березі озера з бабусею.

Історія почалася 1998 року, коли тодішня учениця четвертого класу Макензі Ван Ейк разом з однокласниками взяла участь у незвичному проєкті, який вигадав їхній учитель Роланд Сен-П'єр. За його задумом, діти мали написати листи про воду Великих озер та їхню екологію і надіслати їх у пляшках, сподіваючись, що одного разу хтось їх знайде. Сен-П'єр розповідав учням про важливість чистоти води, показував приклади на озері Сент-Клер і підігрівав дитячий інтерес до екології.

Історія почалася 1998 року, коли тодішня учениця 4-го класу Макензі Ван Ейк написала листа Фото: Windsor-Essex Catholic District School Board

У своєму посланні маленька дівчинка розповіла про книжку, яку читав їхній клас — "Гребля до моря".

"Це була дуже гарна книжка", — написала дівчинка, додавши, що вивчення екології Великих озер залишило глибокий слід у її юній свідомості.

Коли Рівер приніс пляшку до школи, її віддали вчительці четвертого класу, яка вирішила прочитати послання своїм учням. Сюрпризом стало те, що серед слухачів опинилася Скарлет Ван Ейк, донька Макензі, яка відправила цей лист чверть століття тому. Скарлет, почувши ім'я своєї мами, була вражена.

"Я просто не могла повірити своїм вухам. У мене відвисла щелепа. Усі почали питати, хто це написав, а я сказала, що це зробила моя мама", — розповіла дівчинка.

Через 26 років послання було зачитано в класі дочки Макензі Ван Ейк Фото: Windsor-Essex Catholic District School Board

Макензі Ван Ейк зізналася, що часто згадувала про послання в пляшці, уявляючи, куди його могло занести.

"Це було захопливе та пам'ятне завдання. Ніколи б не подумала, що це послання знайде моя дитина. Це немов подорож у часі", — зізналася вона.

Сам Роланд Сен-П'єр, зараз уже на пенсії, був глибоко зворушений звісткою, що одне з "послань у пляшці" його класу знайшло шлях назад через десятиліття. Історія одразу привернула увагу місцевих ЗМІ та викликала інтерес у соцмережах.

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