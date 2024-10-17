"Коштує купу грошей": чоловік знайшов рідкісну річ у комісійному магазині (відео)

Крейг Джонстон уже три роки збирає романи Стівена Кінга. Загалом автор випустив понад 60 романів і сотні оповідань. Чоловік довго не міг знайти одну зі збірок, доки випадково не натрапив на неї в комісійному магазині.

Related video

31-річний Крейг Джонстон із Північної Ірландії, який прагне зібрати всі будь-коли видані книжки Стівена Кінга, не міг знайти один роман, який незабаром трапився йому в місцевому комісійному магазині. Про це чоловік розповів в одному зі своїх відео в TikTok.

"Це, напевно, одна з найкращих угод, які я коли-небудь робив", — сказав чоловік.

Джонстон збирає романи Кінга вже три роки. Загалом автор опублікував понад 60 романів і сотні оповідань. На деякий час колекціонер змирився з тим, що йому, найімовірніше, ніколи не потрапить до рук оригінальний примірник "Книги Бахмана" — збірки коротких романів, опублікованих у 1977-1982 роках, які майстер жахів писав під псевдонімом Річард Бахман.

Оригінальна збірка "Книги Бахмана" містила чотири частини. Однак оповідання під назвою "Лють" було незабаром виключено. Кінг сам дозволив вилучити новелу з друку, оскільки історія про стрілянину в школі, де учні-заручники починають ототожнювати себе зі стрільцем, пізніше була пов'язана з реальними перестрілками й ситуаціями із захопленням заручників, у яких винні, як з'ясувалося, читали оповідання. Видання зазначає, що сам роман більше не продається, а в збірці друкуються тільки три оповідання, що залишилися.

Чоловік знайшов оригінальний екземпляр "Книги Бахмана" Фото: TikTok

Джонстон зробив непогану знахідку, коли під час нещодавнього походу до місцевої комісійної крамниці купив "Книги Бахмана" з усіма чотирма оповіданнями за 1,95 долара.

"Мені вже кілька разів говорили, що вона чогось варта, але мені буде важко розлучитися з нею, оскільки я намагаюся зібрати всі книжки Стівена Кінга. Я ніколи не читав "Лють", але дійшов висновку, що це буде єдина книга, яку я ніколи не зможу побачити у своїй колекції, оскільки Стівен Кінг заборонив її друк у 1999 році. А тепер вона в мене є. Ніколи не знаєш, що можна знайти в благодійних магазинах", — розповів чоловік.

Ролик привернув увагу багатьох глядачів і шанувальників літератури.

"Чудова знахідка! Приємного читання", "Це коштує купу грошей", "Я продав примірник "Людини, що біжить" Річарда Бахмана за 84 долари близько 15 років тому. Купив у благодійному магазині за 10 пенсів", — писали вони.

Примірники "Книги Бахмана", що включають "Лють", продаються на eBay за ціною до 149 доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що викинуте на пляж послання в пляшці допомогло розгадати таємницю. Лист, можливо, був написаний Джоном Дарвіном, заарештованим за шахрайство та інсценування власної смерті. Нова знахідка надала поліції додаткові докази.

Також стало відомо, що дідусь через 70 років спустошив скарбничку. Літній чоловік довгі роки збирав дрібні гроші у великій скляній банці. Нещодавно він дозволив своїм родичам підрахувати її вміст.