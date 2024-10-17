"Стоит кучу денег": мужчина нашел редкую вещь в комиссионном магазине (видео)

Крейг Джонстон уже три года собирает романы Стивена Кинга. Всего автор выпустил более 60 романов и сотни рассказов. Мужчина долго не мог найти один из сборников, пока случайно не наткнулся на него в комиссионном магазине.

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31-летний Крейг Джонстон из Северной Ирландии, стремящийся собрать все когда-либо изданные книги Стивена Кинга, не мог найти один роман, который вскоре попался ему в местном комиссионном магазине. Об этом мужчина рассказал в одном из своих видео в TikTok.

"Это, наверное, одна из лучших сделок, которые я когда-либо делал", — сказал мужчина.

Джонстон собирает романы Кинга уже три года. Всего автор опубликовал более 60 романов и сотни рассказов. На время коллекционер смирился с тем, что ему, скорее всего, никогда не попадет в руки оригинальный экземпляр "Книги Бахмана" — сборника коротких романов, опубликованных в 1977-1982 годах, которые мастер ужасов писал под псевдонимом Ричард Бахман.

Оригинальный сборник "Книги Бахмана" содержал четыре части. Однако рассказ под названием "Ярость" был вскоре исключен. Кинг сам разрешил изъять новеллу из печати, поскольку история о стрельбе в школе, где ученики-заложники начинают отождествлять себя со стрелком, позже была связана с реальными перестрелками и ситуациями с захватом заложников, в которых виновные, как выяснилось, читали рассказ. Издание отмечает, что сам роман больше не продается, а в сборнике печатаются только оставшиеся три рассказа.

Мужчина нашел оригинальный экземпляр "Книги Бахмана" Фото: TikTok

Джонстон сделал неплохую находку, когда во время недавнего похода в местный комиссионный магазин купил "Книги Бахмана" со всеми четырьмя рассказами за 1,95 доллара.

"Мне уже несколько раз говорили, что она чего-то стоит, но мне будет трудно расстаться с ней, поскольку я пытаюсь собрать все книги Стивена Кинга. Я никогда не читал "Ярость", но пришел к выводу, что это будет единственная книга, которую я никогда не смогу увидеть в своей коллекции, поскольку Стивен Кинг запретил ее печать в 1999 году. А теперь она у меня есть. Никогда не знаешь, что можно найти в благотворительных магазинах", — рассказал мужчина.

Ролик привлек внимание многих зрителей и поклонников литературы.

"Отличная находка! Приятного чтения", "Это стоит кучу денег", "Я продал экземпляр "Бегущего человека" Ричарда Бахмана за 84 доллара около 15 лет назад. Купил в благотворительном магазине за 10 пенсов", — писали они.

Экземпляры "Книги Бахмана", включающие "Ярость", продаются на eBay по цене до 149 долларов.

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