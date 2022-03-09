Тень на Юпитере и самое холодное место на Ганимеде: аппарат "Юнона" прислал новые данные
Наблюдение за спутником Юпитера Ганимедом позволило ученым сделать несколько впечатляющих открытий.
Не только Юпитер находится под пристальным внимание космического аппарата "Юнона", но и его спутник Ганимед. Он больше Меркурия и Плутона, самый большой спутник и девятый по величине объект в Солнечной системе. Результаты наблюдений за Ганимедом предоставили ученым новые данные, благодаря которым сделано несколько важных открытий. А также "Юнона" смогла сделать изображении тени, которую отбрасывает Ганимед на поверхности Юпитера, сообщает Forbes.
Во время своего 40-го облета Юпитера аппарат "Юнона" сделал снимок тени Ганимеда, которая видна на поверхности облаков газового гиганта. Это изображение, а также другие данные касательно Ганимеда обсуждали ученые на научной конференции в Хьюстоне, штат Техас, США.
Ганимед
- Спутник Юпитера диаметром 5268 км;
- Он больше Меркурия по размерам, но его масса составляет всего 45% массы этой планеты;
- Ганимед делает полный оборот вокруг Юпитера за 7 дней;
- Считается, что глубоко под поверхностью спутника может быть океан из жидкой воды;
- Это единственный спутник в Солнечной системе, у которого есть магнитосфера, а также он обладает очень тонкой атмосферой;
- Открыт Галилео Галилеем в 1610 году.
Космический аппарат "Юнона" смог приблизится к Ганимеду на расстояние в 1000 км и сделать достаточно подробные снимки его поверхности, что позволило ученым сделать несколько впечатляющих открытий.
Кратер Трос — самое холодное место на Ганимеде
Космический аппарат "Юнона", с помощью своих приборов, смог исследовать температуру на поверхности спутника Юпитера. Различные типы местности имеют спектральные различия.
"Более темные области — это самые теплые места на Ганимеде, а самые светлые области являются самыми холодными. Самый светлым оказался кратер Трос, диаметром почти 94 км, а значит это самое холодное место на Ганимеде", — говорит Шеннон Браун из Лаборатории реактивного движения NASA.
Трехмерная карта Ганимеда
Благодаря тому, что "Юнона" может делать высокоточные изображения, ученые смогли увидеть новые детали геологических особенностей на поверхности Ганимеда. По словам исследователей, они смогли воссоздать более 9 млн квадратных километров его поверхности в 3D. Это позволило более точно определить глубину и масштаб некоторых геологических особенностей поверхности спутника Юпитера.
Новые снимки помогли ученым найти 8 новых кратеров неправильной формы на Ганимеде, которые похожы на кальдеры вулканов. Но в результате чего они появились, пока ученые не знают.
На Ганимеде есть полярные сияния
Новые снимки "Юноны" показали, что на южном и северном полюсах Ганимеда есть полярные сияния. Они возникают в результате столкновения электронов, ускоренных магнитосферой Ганимеда, с его разреженной атмосферой.
Будущие исследования
Ученые возлагают еще большие надежды на будущие космические аппараты в плане изучения Ганимеда и других спутников Юпитера, таких как Европа и Каллисто. Речь идет об аппаратах Jupiter ICy moons Explorer (JUICE), который прилетит к Ганимеду в 2026 году и Europa Clipper, который прилетит к Юпитеру в 2030 году. Новые данные возможно смогут подвердить наличие подповерхностного океана на Ганимеде, а также поможет ученым еще лучше исследовать поверхность не только Ганимеда, но и других спутников Юпитера.
Напоминаем, что "Юнона" прислала новую порцию захватывающих снимков Юпитера и его спутника Европы.