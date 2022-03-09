Тень на Юпитере и самое холодное место на Ганимеде: аппарат "Юнона" прислал новые данные

Наблюдение за спутником Юпитера Ганимедом позволило ученым сделать несколько впечатляющих открытий.

Не только Юпитер находится под пристальным внимание космического аппарата "Юнона", но и его спутник Ганимед. Он больше Меркурия и Плутона, самый большой спутник и девятый по величине объект в Солнечной системе. Результаты наблюдений за Ганимедом предоставили ученым новые данные, благодаря которым сделано несколько важных открытий. А также "Юнона" смогла сделать изображении тени, которую отбрасывает Ганимед на поверхности Юпитера, сообщает Forbes.

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Во время своего 40-го облета Юпитера аппарат "Юнона" сделал снимок тени Ганимеда, которая видна на поверхности облаков газового гиганта. Это изображение, а также другие данные касательно Ганимеда обсуждали ученые на научной конференции в Хьюстоне, штат Техас, США.

[ + – ] Во время своего 40-го облета Юпитера аппарат "Юнона" сделал снимок тени Ганимеда, которая видна на поверхности облаков газового гиганта Фото: Forbes

Ганимед

Спутник Юпитера диаметром 5268 км;

Он больше Меркурия по размерам, но его масса составляет всего 45% массы этой планеты;

Ганимед делает полный оборот вокруг Юпитера за 7 дней;

Считается, что глубоко под поверхностью спутника может быть океан из жидкой воды;

Это единственный спутник в Солнечной системе, у которого есть магнитосфера, а также он обладает очень тонкой атмосферой;

Открыт Галилео Галилеем в 1610 году.

Космический аппарат "Юнона" смог приблизится к Ганимеду на расстояние в 1000 км и сделать достаточно подробные снимки его поверхности, что позволило ученым сделать несколько впечатляющих открытий.

[ + – ] Спутник Юпитера Ганимед. Фотографию сделал космический аппарат "Юнона" Фото: NASA

Кратер Трос — самое холодное место на Ганимеде

Космический аппарат "Юнона", с помощью своих приборов, смог исследовать температуру на поверхности спутника Юпитера. Различные типы местности имеют спектральные различия.

"Более темные области — это самые теплые места на Ганимеде, а самые светлые области являются самыми холодными. Самый светлым оказался кратер Трос, диаметром почти 94 км, а значит это самое холодное место на Ганимеде", — говорит Шеннон Браун из Лаборатории реактивного движения NASA.

[ + – ] Кратер Трос — самое холодное место на Ганимеде Фото: NASA

Трехмерная карта Ганимеда

Благодаря тому, что "Юнона" может делать высокоточные изображения, ученые смогли увидеть новые детали геологических особенностей на поверхности Ганимеда. По словам исследователей, они смогли воссоздать более 9 млн квадратных километров его поверхности в 3D. Это позволило более точно определить глубину и масштаб некоторых геологических особенностей поверхности спутника Юпитера.

Новые снимки помогли ученым найти 8 новых кратеров неправильной формы на Ганимеде, которые похожы на кальдеры вулканов. Но в результате чего они появились, пока ученые не знают.

[ + – ] Космический аппарат "Юнона" смог приблизится к Ганимеду на расстояние в 1038 км. Ближе к спутнику Юпитера не приближался ни один аппарат за последние 20 лет Фото: NASA

На Ганимеде есть полярные сияния

Новые снимки "Юноны" показали, что на южном и северном полюсах Ганимеда есть полярные сияния. Они возникают в результате столкновения электронов, ускоренных магнитосферой Ганимеда, с его разреженной атмосферой.

Будущие исследования

Ученые возлагают еще большие надежды на будущие космические аппараты в плане изучения Ганимеда и других спутников Юпитера, таких как Европа и Каллисто. Речь идет об аппаратах Jupiter ICy moons Explorer (JUICE), который прилетит к Ганимеду в 2026 году и Europa Clipper, который прилетит к Юпитеру в 2030 году. Новые данные возможно смогут подвердить наличие подповерхностного океана на Ганимеде, а также поможет ученым еще лучше исследовать поверхность не только Ганимеда, но и других спутников Юпитера.

Напоминаем, что "Юнона" прислала новую порцию захватывающих снимков Юпитера и его спутника Европы.