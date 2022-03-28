Океани на супутнику Юпітера можуть бути заселені: кисень просочується крізь тонни льоду

Нове дослідження показує, що в місцевому океані може бути стільки ж кисню, як в океанах Землі.

Учені з Техаського університету в Остіні вважають, що солона вода в крижаній оболонці Європи може переносити кисень у підповерхневий рідкий океан, і завдяки цьому там може бути життя, повідомляє Daily Mail.

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Американські вчені вирішили перевірити теорію про те, що в океані з рідкої води, яка знаходиться під крижаною оболонкою супутника Юпітера, може бути достатньо кисню для підтримання життя. Дослідники вважають, що кількість кисню в цьому океані можна порівняти з кількістю, яка є в океанах Землі.

Для того, щоб перевірити наявну теорію, вчені з Техаського університету в Остіні створили спеціальну комп'ютерну симуляцію, яка є першою.

"Європа — це найкраще місце для пошуку позаземного життя в Сонячній системі. Там виявлено наявність кисню і води, а також там є ознаки хімічних сполук, які можуть бути живильними речовинами. Ми вважаємо, що життя в підповерхневому океані на супутнику Юпітера можливе", — каже Марк Хессе з Техаського університету.

Якщо в океані на Європі є життя, то кисень має якось туди потрапляти. Але крижана оболонка цього супутника, товщиною приблизно 24 км, є бар'єром, який не дає кисню проникнути всередину океану. Цей кисень створюють сонячне світло та заряджені частинки з Юпітера, які падають на крижану поверхню супутника.

За словами Хессе, кисень може потрапляти в підземний океан із крижаної поверхні за допомогою солоної води або соляного розчину. Комп'ютерне моделювання показує, що в деяких місцях крижана поверхня тане, утворюється соляний розчин і крізь пори проникає разом із киснем під лід прямо в океан із рідкої води.

[ + – ] Кисень може потрапляти в підземний океан із крижаної поверхні Європи за допомогою солоної води або соляного розчину Фото: Daily Mail

Учені дійшли висновку, що 86% кисню, який знаходиться на крижаній поверхні, потрапляє всередину океану.

[ + – ] Поверхня супутника Юпітера Європи Фото: ISS

"Ми вважаємо, що океан на Європі може мати стільки ж кисню, стільки й океани на Землі, а отже, є надія на те, що в цьому океані зародилося життя", — говорить Хессе.

За словами вчених, космічний апарат Europa Clipper, який вирушить до супутника Юпітера в 2024 році, зможе надати більш точні дані про кількість кисню та інших важливих для життя хімічних сполук на Європі.

[ + – ] Космічний апарат Europa Clipper зможе надати точніші дані про кількість кисню в Європі Фото: ISS

"Ми знаємо, що в Європі є хімічні сполуки, які б сприяли появі та підтримці життя. І нове дослідження показує ймовірний шлях, як вони, і кисень зокрема, можуть потрапити всередину підповерхневого океану", — говорить Кевін Хенд із Лабораторії реактивного руху NASA, який не брав участі в дослідженні, але давно вивчає Європу.

Нагадуємо, що до Європи в 2024 році підлетить космічний апарат "Юнона", який нещодавно надіслав нові знімки цього супутника, а також іншого супутника Юпітера — Іо. Також апарату вдалося отримати зображення газового гіганта з незвичайного ракурсу.