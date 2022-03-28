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Океани на супутнику Юпітера можуть бути заселені: кисень просочується крізь тонни льоду

2022
Супутник Юпітера, Європа
Фото: NASA | На супутнику Юпітера Європі може бути життя, схоже на земне

Нове дослідження показує, що в місцевому океані може бути стільки ж кисню, як в океанах Землі.

Учені з Техаського університету в Остіні вважають, що солона вода в крижаній оболонці Європи може переносити кисень у підповерхневий рідкий океан, і завдяки цьому там може бути життя, повідомляє Daily Mail.

Американські вчені вирішили перевірити теорію про те, що в океані з рідкої води, яка знаходиться під крижаною оболонкою супутника Юпітера, може бути достатньо кисню для підтримання життя. Дослідники вважають, що кількість кисню в цьому океані можна порівняти з кількістю, яка є в океанах Землі.

Для того, щоб перевірити наявну теорію, вчені з Техаського університету в Остіні створили спеціальну комп'ютерну симуляцію, яка є першою.

"Європа — це найкраще місце для пошуку позаземного життя в Сонячній системі. Там виявлено наявність кисню і води, а також там є ознаки хімічних сполук, які можуть бути живильними речовинами. Ми вважаємо, що життя в підповерхневому океані на супутнику Юпітера можливе", — каже Марк Хессе з Техаського університету.

Якщо в океані на Європі є життя, то кисень має якось туди потрапляти. Але крижана оболонка цього супутника, товщиною приблизно 24 км, є бар'єром, який не дає кисню проникнути всередину океану. Цей кисень створюють сонячне світло та заряджені частинки з Юпітера, які падають на крижану поверхню супутника.

За словами Хессе, кисень може потрапляти в підземний океан із крижаної поверхні за допомогою солоної води або соляного розчину. Комп'ютерне моделювання показує, що в деяких місцях крижана поверхня тане, утворюється соляний розчин і крізь пори проникає разом із киснем під лід прямо в океан із рідкої води.

Європа, супутник Юпітера, поверхня
Кисень може потрапляти в підземний океан із крижаної поверхні Європи за допомогою солоної води або соляного розчину
Фото: Daily Mail

Учені дійшли висновку, що 86% кисню, який знаходиться на крижаній поверхні, потрапляє всередину океану.

Європа, супутник Юпітера, поверхня
Поверхня супутника Юпітера Європи
Фото: ISS

"Ми вважаємо, що океан на Європі може мати стільки ж кисню, стільки й океани на Землі, а отже, є надія на те, що в цьому океані зародилося життя", — говорить Хессе.

За словами вчених, космічний апарат Europa Clipper, який вирушить до супутника Юпітера в 2024 році, зможе надати більш точні дані про кількість кисню та інших важливих для життя хімічних сполук на Європі.

Europa Clipper, Європа, супутник Юпітера
Космічний апарат Europa Clipper зможе надати точніші дані про кількість кисню в Європі
Фото: ISS

"Ми знаємо, що в Європі є хімічні сполуки, які б сприяли появі та підтримці життя. І нове дослідження показує ймовірний шлях, як вони, і кисень зокрема, можуть потрапити всередину підповерхневого океану", — говорить Кевін Хенд із Лабораторії реактивного руху NASA, який не брав участі в дослідженні, але давно вивчає Європу.

Нагадуємо, що до Європи в 2024 році підлетить космічний апарат "Юнона", який нещодавно надіслав нові знімки цього супутника, а також іншого супутника Юпітера — Іо. Також апарату вдалося отримати зображення газового гіганта з незвичайного ракурсу.