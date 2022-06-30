Маленькі роботи, які плавають, шукатимуть позаземне життя в Сонячній системі

У NASA займаються створенням крихітних роботів, які зможуть шукати життя в підповерхневих океанах супутника Юпітера Європи чи супутника Сатурна Енцеладі.

Інженер-робототехнік Ітан Шалер із Лабораторії реактивного руху NASA розробив концепцію маленьких роботів, які працюючи в групі, зможуть краще дослідити океани на супутниках планет Сонячної системи, ніж інші сучасні дослідницькі апарати, повідомляє SciTechDaily.

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На розробку свого проєкту зі створення плаваючих мініроботів Шалер вже отримав грант у розмірі 600 тисяч доларів. Вчений вважає, що його група маленьких роботів, яку помістять у спеціальний зонд, буде найефективнішим засобом дослідження підземних океанів і пошуків потенційного життя. Зокрема, ці роботи зможуть вивчити склад океанів та умови для можливого життя на супутнику Юпітера Європі чи супутнику Сатурна Енцеладі.

[ + – ] Всі дані, отримані мініроботами, вони передаватимуть на цей зонд, а той у свою чергу буде їх і свої дані передавати на посадковий апарат на поверхні крижаного супутника. І тільки після цього вся інформація надсилатиметься на Землю Фото: NASA

Чим є роботи, які плавають?

"Поки моя концепція не включена в жодну з місій NASA. Але я маю два роки, щоб створити робочі прототипи. Я вважаю, що група таких маленьких роботів, які плавають, зможе досліджувати більші обсяги океанічної води і зберуть набагато більше даних, ніж це міг би зробити один апарат", — каже Шалер.

Роботи, над якими працює вчений, мають назву SWIM. Ці роботи матимуть довжину 12 см та об'єм від 60 до 75 кубічних сантиметрів. Згідно з початковою концепцією, приблизно 40 мініроботів помістяться в апарат, який пройде крізь крижану поверхню і досягнувши океану, випустить цих роботів у воду. Мініроботи займуть лише 15% місця апарату, а отже, він зможе мати на борту інші важливі наукові прилади для дослідження крижаної кори та верхнього шару океану.

[ + – ] Ці роботи матимуть довжину 12 см та об'єм від 60 до 75 кубічних сантиметрів. Згідно з початковою концепцією, приблизно 40 міні-роботів помістяться в апарат, який пройде крізь крижану поверхню і досягнувши океану, випустить цих роботів у воду Фото: NASA

Всі дані, отримані мініроботами, вони передаватимуть на цей зонд, а той зі свого боку їх і свої дані передаватиме на посадковий апарат на поверхні крижаного супутника. І тільки після цього вся інформація надсилатиметься на Землю.

Це як Ingenuity на Марсі, тільки їх багато

"Це дуже цікавий проєкт, який має збільшити ефективність досліджень підземного океану на Європі чи Енцеладі, або на іншому небесному тілі, де буде виявлено океан під корою. Через те, що ці роботи маленькі та їх багато можна буде досліджувати велику територію і не тільки там, де крізь крижану кору пройшов зонд, а раптом у цьому місці немає ознак життя, але вони є в іншому, віддаленішому? Що якщо склад океану також відрізняється залежно від місця розташування дослідницького апарату? Тому ці маленькі роботи-плавці будуть незамінним інструментом для науки", — говорить Семюел Хоуелл із Лабораторії реактивного руху NASA.

За словами Хоуелла, цей проєкт можна порівняти з цінністю вертольота Ingenuity для дослідження Марса та пошуків ознак життя його напарником, марсоходом Perseverance.

[ + – ] Кожен із мініроботів буде оснащений своїм двигуном, матиме бортовий комп'ютер, прилад для зв'язку, а також датчики для вивчення показників температури, солоності, кислотності та тиску в підповерхневих океанах Фото: NASA

"Цей вертоліт збирає багато корисної інформації, але якби їх було багато, то ми дізналися б про Марс набагато більше. Ось чому роботи SWIM такі перспективні", — говорить Хоуелл.

За словами Шалера, кожен із мініроботів буде оснащений своїм двигуном, матиме бортовий комп'ютер, прилад для зв'язку, а також датчики для вивчення показників температури, солоності, кислотності та тиску в підповерхневих океанах. І звичайно ж, у них на борту будуть датчики для пошуків ознак життя.

Поки найближчою місією NASA до супутника Юпітера Європи буде політ космічного апарату Europa Clipper. Його запуск заплановано на 2024 рік, а вже 2030-го апарат прибуде на місце для ретельного вивчення крижаного супутника.

Фокус вже писав про те, що NASA вирішило показати, як виглядає новий космічний апарат Europa Clipper, який ще має бути обладнаний усіма необхідними науковими приладами.

Також Фокус писав про те, що нове дослідження припускає, що в океані під поверхнею крижаної оболонки Європи все-таки може існувати життя.

Що стосується ознак позаземного життя на Марсі, то марсохід Curiosity все ж таки докопав до ознак стародавнього життя, як уже писав Фокус.