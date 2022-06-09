У NASA показали космічний апарат, який шукатиме життя на супутнику Юпітера (фото)

Завершилося створення основи космічного апарату Europa Clipper, висотою 10 метрів і шириною 1,5 метра. Тепер залишилося оснастити апарат необхідними приладами.

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У NASA представили публіці основу нового космічного апарату Europa Clipper, який має з'ясувати, чи є на крижаному супутнику Юпітера Європі необхідні умови для створення життя. Запуск апарату запланований на 2024 рік і за залишений час інженери повинні встановити все необхідне обладнання, а також провести важливі тести, щоб переконатися в тому, що Europa Clipper зможе виконати свою наукову місію, повідомляє SciTechDaily.

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Вчені вважають, що під крижаною поверхнею Європи знаходиться величезний океан із рідкою водою і цієї води там у 2 рази більше, ніж у всіх океанах Землі разом узятих. Наявність рідкої води — це ключовий фактор для появи життя в тому вигляді, в якому ми його знаємо, тому вчені хочуть знайти його на супутнику Юпітера.

[ + – ] Вчені вважають, що під крижаною поверхнею Європи знаходиться величезний океан із рідкою водою і цієї води там у 2 рази більше, ніж у всіх океанах Землі разом узятих Фото: NASA

Космічний апарат Europa Clipper, основну частину якого доставили до Лабораторії реактивного руху NASA, запустять у космос у 2024 році. Через кілька років він досягне Юпітера, а потім здійснить приблизно 50 обльотів Європи й щоразу проводитиме сканування супутника і надсилатиме ці дані на Землю.

[ + – ] Космічний апарат Europa Clipper, основну частину якого доставили до Лабораторії реактивного руху NASA, запустять у космос у 2024 році Фото: NASA

Основна частина космічного апарату Europa Clipper є циліндром з необхідною електронікою і двигунами, висотою 10 метрів і шириною 1,5 метра. Після того, як до основи приєднають сонячні панелі, то в розгорнутому стані разом з основою Europa Clipper матиме розмір баскетбольного майданчика. Це найбільший космічний апарат NASA в історії, створений для дослідження планетарного об'єкта.

[ + – ] Основна частина космічного апарату Europa Clipper є циліндром з необхідною електронікою і двигунами, висотою 10 метрів і шириною 1,5 метра Фото: NASA

Наступним етапом підготовки нового космічного апарату є встановлення дев'яти наукових приладів, за допомогою яких Europa Clipper збиратиме дані про атмосферу, поверхню і те, що знаходиться під нею, супутника Юпітера. За словами Джордана Еванса з Лабораторії реактивного руху NASA, більшість необхідного обладнання встановлять на космічний апарат вже до кінця 2022 року.

Усередині основи космічного апарату знаходяться дві місткості для палива та окислювача. Вміст цих баків надходитиме до 24 двигунів, де створюватиметься хімічна реакція й апарат рухатиметься.

[ + – ] Усередині основи космічного апарату знаходяться дві місткості для палива та окислювача. Вміст цих баків надходитиме до 24 двигунів, де створюватиметься хімічна реакція і апарат рухатиметься Фото: NASA

За словами Тіма Ларсона з Лабораторії реактивного руху NASA, за допомогою цих двигунів Europa Clipper не лише долетить до місця призначення, а й зможе точно маневрувати в космосі, щоб здійснювати потрібні облети навколо Юпітера та Європи.

За словами вчених, подорож із Землі до Юпітера в Europa Clipper займе 6 років. За цей час апарат подолає відстань у 2,9 млрд км та почне дослідження Європи у 2031 році. Як пояснюють представники NASA, все ж таки головною метою нового космічного апарату є повне вивчення супутника газового гіганта. Але водночас апарат зможе дізнатися, чи є на Європі умови, в яких могло б з'явитися життя, яким ми його знаємо.

Нагадуємо, що космічний апарат "Юнона" надіслав нові фотографії Юпітера.

Також Фокус писав про те, що вчені виявили загадкове явище на супутнику Юпітера Іо. Вони вважають, що поверхня супутника газового гіганта може нагадувати вигадану планету Арракіс із серії фантастичних фільмів та книг "Дюна".

Як уже писав Фокус, вчені вважають, що невідомий об'єкт діаметром 150 км міг врізатися в супутник Юпітера Ганімед і став причиною появи найбільшого ударного кратера.