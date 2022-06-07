Арракіс біля Юпітера. Учені виявили загадкове явище на супутнику газового гіганта

Нове дослідження показує, що супутник Юпітера Іо може бути схожим на планету з фантастичного світу "Дюна".

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Учені з Університету Рутгерса, США, вважають, що супутник Юпітера Іо можна вважати ще одним світом у Сонячній системі, на якому існують піщані дюни, повідомляє Forbes.

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Іо — це другий за величиною та один із чотирьох головних супутників газового гіганта, який разом із Ганімедом, Європою та Каллісто входить до складу так званих галілеєвих супутників. На Іо знаходиться найбільше вулканів у Сонячній системі, які постійно вивергаються. І ці виверження за силою набагато перевершують ті, що відбуваються на Землі. Також учені вважають, що на супутнику існує підповерхневий океан.

Світ піщаних дюн

Але нове дослідження американських учених припускає, що Іо може бути світом із піщаними дюнами, які, як поки відомо вченим, є тільки на Землі та Марсі. Дослідники з Університету Рутгерса скористалися новими знімками космічного апарату "Юнона" та архівними фото апарату "Галілео", який вивчав Юпітер із 1989 по 2003 рік. До речі, дані апарату допомогли вченим створити перші докладні карти супутників газового гіганта.

На цих знімках видно загадкові та дуже звивисті гребені на поверхні Іо, які проаналізували вчені у новому дослідженні. Ці гребені мають величезний інтерес для планетарних геологів. Вважається, що піщані дюни можуть виникнути тільки тоді, коли на пісок впливає вітер і відбувається його накопичення у вигляді дюн. Але на Іо не дуже щільна атмосфера, а значить там якщо і є вітри, то вони будуть дуже слабкими для того, щоб створити піщані дюни.

[ + – ] Нове дослідження американських вчених припускає, що Іо може бути світом із піщаними дюнами, які, як поки відомо вченим, є тільки на Землі та Марсі Фото: NASA

Майже як Арракіс

"Наше нове дослідження говорить про те, що Іо може бути новим світом у Сонячній системі, який можна буде назвати світом дюн. Ми змоделювали механізм, за допомогою якого піщинки на поверхні цього супутника можуть переміщатися і вважаємо, що на Іо можуть утворитися дюни", — каже Джордж Макдональд із Університету Рутгерса.

За словами вчених, нове дослідження показує, що середовище, в якому існують дюни на Іо, більш різноманітне, ніж класичні нескінченні пустелі на Землі або на вигаданій планеті Арракіс із серії книг і фільмів фантастичного світу "Дюна".

Наразі вчені вважають, що на поверхні Іо переважають потоки поточної та застиглої лави, вкриті снігом із діоксиду сірки. Але нове дослідження показує, що на Іо поверхню постійно оновлюється і є сили, які можуть впливати на частинки базальту або інею, внаслідок чого можуть з'являтися великі дюни. За словами Макдональда, гребені на поверхні Іо, які дуже схожі на ті, що існують на Землі чи Марсі, можуть бути піщаними дюнами.

[ + – ] Наразі вчені вважають, що на поверхні Іо переважають потоки поточної та застиглої лави, вкриті снігом із діоксиду сірки. Але нове дослідження показує, що на Іо поверхню постійно оновлюється і там є сили, які можуть впливати на частинки базальту або інею, внаслідок чого можуть з'являтися великі дюни Фото: NASA

Можливо нові подробиці про супутника Юпітера Іо нададуть фото космічного апарату "Юнона", який наблизиться до супутника у грудні 2022 року, грудні 2023 року й у лютому 2024 року. За планом апарат перебуватиме дуже близько від Іо — на відстані всього 1 500 км.

Фокус уже писав про те, що апарату "Юнона" вдалося підлетіти до Іо дуже близько і зробити серію унікальних фото цього вулканічного супутника Юпітера.

Також цей супутник потрапив у кадр камери "Юнони" під час іншої зйомки, коли апарат робив фото Юпітера. Ці зображення вчені назвали справжнім витвором мистецтва.