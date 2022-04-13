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Вдруге в історії. Апарат NASA зробив найближчі знімки супутника Юпітера (фото)

Юлія Чайка
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Юпітер, космос, фото
Новий знімок Юпітера, зроблений Юноною

Супутник Юпітера Іо не фотографували так близько, відколи космічний апарат "Нові горизонти" здійснив короткий проліт у 2007 році.

Космічний апарат NASA Юнона, що знаходиться на орбіті Юпітера з 2016 року, надіслав нові дивовижні знімки зі своєї камери JunoCam, пише Forbes.

Вони містять зображення не тільки хмарних вершин Юпітера, але й Іо — одного з його найбільших супутників і вулканічно найактивнішого світу в Сонячній системі.

супутник Іо, космос, фото
Три знімки супутника Іо, який вивергає лаву

Іо не фотографували так близько відтоді, як космічний апарат NASA "Нові горизонти" здійснив короткий проліт у 2007 році під час своєї подорожі до Плутона. У грудні 2022 року Юнона знову зробила знімок місяця, а в грудні 2023 та лютому 2024 року планують наблизитися до Іо на відстань всього 1500 км.

Попри те, що нові фото зроблено раніше, світ їх побачив лише зараз. А все тому, що NASA не використовує жодних процесорів обробки зображень, а просто завантажує необроблені знімки Юнони на спеціальний сайт, щоб дослідники-аматори по всьому світу мали до них доступ.

Зараз відстань між Юноною та Юпітером становить 745 мільйонів кілометрів, що приблизно в 5 разів більше за відстань між Землею та Сонцем. Також варто зазначити, що Юнона — найдальший об'єкт у Всесвіті, який працює на сонячних батареях.

супутник Іо, космос, фото
Фото супутника Іо

Однак, у Юпітера є ще один супутник, до якого наближається Юнона та вчені-планетологи не менш схвильовані.

29 вересня 2022 року Юнона знаходитиметься всього за 355 км над поверхнею Європи — однією з найзахопливіших супутників Юпітера. Європа — четверта за величиною з 79 супутників Юпітера, її діаметр складає близько 3100 км.

Нагадаємо, що раніше експерти виявили нові подробиці формування газового гіганта. Як з'ясували вчені, Юпітер почав формуватися дальше, ніж є зараз, і на своєму шляху до нинішнього розташування збирав необхідну речовину.