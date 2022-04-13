Второй раз в истории. Аппарат NASA сделал самые близкие снимки спутника Юпитера (фото)

Спутник Юпитера Ио не фотографировали так близко с тех пор, как космический аппарат "Новые горизонты" совершил краткий пролет в 2007 году.

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Космический аппарат NASA Юнона, находящийся на орбите Юпитера с 2016 года, только что прислал новые впечатляющие снимки со своей камеры JunoCam, пишет Forbes.

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Они включают в себя изображения не только облачных вершин Юпитера, но и Ио — одного из его крупнейших спутников и самого вулканически активного мира в Солнечной системе.

[ + – ] Три снимка извергающего лаву спутника Ио

Ио не фотографировали так близко с тех пор, как космический аппарат NASA "Новые горизонты" совершил краткий пролет в 2007 году во время своего путешествия к Плутону. В декабре 2022 года Юнона снова сделала снимок луны, а в декабре 2023 и феврале 2024 года планируется приблизиться к Ио на расстояние всего 1 500 км.

Несмотря на то, что новые фото были сделаны раньше, мир их увидел только сейчас. А все потому, что NASA не использует никаких собственных процессоров обработки изображений, а просто загружает необработанные снимки Юноны на специальный веб-сайт, чтобы исследователи-любители по всему миру имели к ним доступ.

В настоящее время расстояние между Юноной и Юпитером составляет 745 миллионов километров, что примерно в 5 раз больше расстояния между Землей и Солнцем. Также стоит отметить, что Юнона — самый дальний объект во Вселенной, работающий на солнечных батареях.

[ + – ] Фото спутника Ио

Тем не менее, у Юпитера есть еще один спутник, к которому приближается Юнона и ученые-планетологи не менее взволнованы.

29 сентября 2022 года Юнона будет находится всего в 355 км над поверхностью Европы — одного из самых захватывающих спутников Юпитера. Европа — четвертая по величине из 79 спутников Юпитера, ее диаметр составляет около 3100 км.

Напомним, что ранее эксперты обнаружили новые подробности формирования газового гиганта. Как выяснили ученые, Юпитер начал формироваться дальше, чем находится сейчас и на своем пути к нынешнему местоположению собирал необходимое вещество.