Скиталец Солнечной системы: ученые выяснили новые подробности формирования Юпитера

Новое исследование показывает, что Юпитер начал формироваться дальше, чем находится сейчас и на своем пути к нынешнему местоположению собирал необходимое вещество.

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До сих пор остается открытым вопрос: как появился Юпитер? Много теорий, которые предлагают разные ученые, не дают точного ответа. Но исследователи из Университета Цюриха с помощью компьютерного моделирования предложили новую гипотезу, которая говорит о том, что Юпитер формировался во время миграции по Солнечной системе, сообщает SciTechDaily.

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Еще в 1995 году космический аппарат "Галилео" предоставил ученым информацию о том, что в атмосфере Юпитера присутствуют тяжелые элементы, то есть элементы тяжелее гелия. Но недавние данные космического аппарата "Юнона" показывают, что внутренняя часть Юпитера не однородна, а имеет сложную структуру.

"Поскольку теперь мы знаем, что внутренняя часть Юпитера не полностью перемешана, мы ожидаем, что тяжелые элементы будут находиться в глубине газового гиганта, поскольку они в основном притягиваются на ранних стадиях формирования планеты. Только позже, когда планета нарастит массу, она будет притягивать легкие элементы, такие как водород и гелий", — говорит Равит Хеллед из Университета Цюриха.

"Но наша гипотеза состоит в том, что Юпитер собрал тяжелые элементы на поздних стадиях своего формирования в то время, как он перемещался в космосе. Он бы двигался через пространство, которое было бы заполнено планетарными строительными блоками – пленетезималями, которые состоят из вещества с тяжелыми элементами. И газовый гигант притягивал бы их в свою атмосферу", — говорит Шо Шибата из Университета Цюриха.

[ + – ] Юпитер Фото: NASA

Однако сам по себе долгий путь через космос не является гарантией того, что планета притянет к себе необходимое количество вещества.

"Такая мигрирующая планета не обязательно будет притягивать к себе планетезимали. Она может и разгонять их на своем пути, как собака-пастух разгоняет овец", — говорит Шибата.

Поэтому ученые создали очень много моделей, чтобы определить может ли миграция планеты в пространстве привести к достаточному накоплению вещества.

"Мы пришли к выводу, что, для того, чтобы это получилось, Юпитеру нужно было начать свое формирование в 4 раза дальше от Солнца, чем он есть сейчас. А затем он начал двигаться к нынешнему местоположению накапливая необходимое вещество", — говорит Хеллед.

По словам ученых, газовые гиганты — это очень сложные для понимания объекты и очень трудно воспроизвести их точные пути формирования.

"Но мы все ближе и ближе к пониманию природы планет, таких как Юпитер, которые вращаются вокруг далеких звезд", — говорит Хеллед.

Фокус уже писал о том, что к Юпитеру через год отправится первый европейский космический аппарат JUICE. Но главная его цель – это спутники Юпитера – Европа, Каллисто и Ганимед. Аппарат должен ответить на вопрос: есть ли там жидкие океаны и может ли в них быть жизнь.