Забудьте про телескоп Уэбба: аппарат JUICE скоро будет у всех на слуху, и вот почему

Европейский космических аппарат должен будет сказать точно, есть ли на ледяных спутниках Юпитера подповерхностные океаны.

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Уже через год все будут говорить о новом космическом аппарате Европейского космического агентства (ЕКА) под названием JUpiter ICy moons Explorer или JUICE. Благодаря этой уникальной миссии ученые смогут подробно изучить спутники Юпитера Европу, Каллисто и Ганимед. Но что самое важное, аппарат выйдет на орбиту Ганимеда для его более подробного изучения, сообщает Forbes.

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По планам ЕКA, космический аппарат отправится в космос на ракете Ariane 5 с космодрома Куру в Южной Америке в период с 5 по 25 апреля 2023 года. Он прилетит к Юпитеру в 2031 году и станет первым европейским космическим аппаратом, который туда отправится.

Потом в течение 3,5 лет JUICE будет проводить исследование ледяных спутников Юпитера — Ганимед, Европу и Каллисто. Если последние два спутника аппарат будет изучать только во время облетов этих объектов, то Ганимеду повезло больше. JUICE выйдет на его орбиту в сентябре 2032 года. Это будет первый космический аппарат, который вышел на орбиту спутника другой планеты в Солнечной системе.

Что из себя представляют три спутника Юпитера?

Европа — это самый маленький из так называемых галилеевых спутников. Считается, что под ледяной оболочкой Европы есть океан, который, возможно, существует с момента зарождения Солнечной системы. Фокус уже писал о том, что ученые предполагают, что в этом океане может быть столько же кислорода, сколько и в океанах на Земле, а значит там потенциально может быть жизнь.

[ + – ] Спутники Юпитера по сравнению с планетой гигантом: Европа (вверху), Ганимед, Каллисто (внизу) Фото: ESA

Каллисто – это второй по величине спутник Юпитера после Ганимеда. Он имеет безжизненный вид, но ученые считают, что там тоже может быть подповерхностный океан.

Ганимед — это самый большой из известных спутников. По размеру он больше Меркурия и Плутона, у него есть магнитное поле и атмосфера. И у него также под поверхностью может находиться океан с соленой водой.

[ + – ] Ганимед gо размеру больше Меркурия и Плутона Фото: NASA

JUICE и Ганимед

Этот спутник Юпитера представляет особый интерес для аппарата JUICE. Под ледяной корой у этого спутника на глубине в 100 км может скрываться жидкий океан. Космический аппарат JUICE должен найти все океаны на трех спутниках, но учитывая то, что он выйдет на орбиту именно Ганимеда, то этому спутнику он уделит самое пристальное внимание. То, что у Ганимеда есть магнитное поле говорит о том, что у него имеется железное ядро, которое окружено металлическими компонентами. Они, как и на Земле создают и поддерживают это магнитное поле.

[ + – ] Внутренне строение Ганимеда: железное ядро, каменистая мантия, ледяная мантия, океан из соленой воды, ледяная кора Фото: ESA

Более подробно о самом Ганимеде Фокус уже писал. Во время близкого пролета возле этого спутника Юпитера, космическому аппарату NASA "Юнона" удалось получить уникальные данные. Благодаря этому ученые сделали несколько впечатляющих открытий касательно самых холодных мест на спутнике и полярных сияний.

До "Юноны" и будущей миссии JUICE, единственным аппаратом, который сделал близкие пролеты в 1995–2003 годах возле Ганимеда, Европы и Каллисто был аппарат NASA "Галилео".

Кстати в 2030 году, за год до прибытия к Юпитеру аппарата JUICE, вокруг Европы уже совершит 32 оборота аппарат NASA Europa Clipper.