Забудьте про телескоп Вебба: апарат JUICE скоро буде у всіх на слуху, й ось чому

Європейський космічний апарат повинен сказати точно, чи є на крижаних супутниках Юпітера підповерхневі океани.

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Уже через рік усі говоритимуть про новий космічний апарат Європейського космічного агентства (ЄКА) під назвою JUpiter ICy moons Explorer або JUICE. Завдяки цій унікальній місії вчені зможуть детально вивчити супутники Юпітера Європу, Каллісто та Ганімед. Але що найважливіше, апарат вийде на орбіту Ганімеда для більш детального вивчення, повідомляє Forbes.

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За планами ЄКА, космічний апарат вирушить у космос на ракеті Ariane 5 з космодрому Куру в Південній Америці в період із 5 по 25 квітня 2023 року. Він прилетить до Юпітера в 2031 році та стане першим європейським космічним апаратом, який туди вирушить.

Потім протягом 3,5 років JUICE проводитиме дослідження крижаних супутників Юпітера — Ганімед, Європу та Каллісто. Якщо останні два супутники апарат вивчатиме лише під час обльотів цих об'єктів, то Ганімеду пощастило більше. JUICE вийде на його орбіту у вересні 2032 року. Це буде перший космічний апарат, який вийшов на орбіту супутника іншої планети в Сонячній системі.

Що собою являють три супутники Юпітера?

Європа — це найменший із так званих галілеєвих супутників. Вважається, що під крижаною оболонкою Європи є океан, який можливо існує з моменту зародження Сонячної системи. Фокус уже писав про те, що вчені припускають, що в цьому океані може бути стільки ж кисню, скільки і в океанах на Землі, а значить, там потенційно може бути життя.

[ + – ] Супутники Юпітера порівняно з планетою гігантом: Європа (зверху), Ганімед, Каллісто (знизу) Фото: Apophis

Каллісто — це другий за величиною супутник Юпітера після Ганімеда. Він має безживний вигляд, але вчені вважають, що там також може бути океан.

Ганімед — це найбільший із відомих супутників. За розміром він більший за Меркурія і Плутона, у нього є магнітне поле й атмосфера. І в нього також під поверхнею може бути океан із солоною водою.

[ + – ] Ганімед за розміром більше Меркурія і Плутона Фото: ISS

JUICE та Ганімед

Цей супутник Юпітера представляє особливий інтерес для JUICE. Під крижаною корою цього супутника на глибині 100 км може ховатися рідкий океан. Космічний апарат JUICE повинен знайти всі океани на трьох супутниках, але з огляду на те, що він вийде на орбіту саме Ганімеда, то цьому супутнику він приділить найпильнішу увагу. Те, що Ганімед має магнітне поле говорить про те, що в нього є залізне ядро, яке оточене металевими компонентами. Вони, як і на Землі створюють і підтримують це магнітне поле.

[ + – ] Внутрішня будова Ганімеда: залізне ядро, кам'яниста мантія, крижана мантія, океан із солоної води, крижана кора Фото: Apophis

Докладніше про сам Ганімед Фокус уже писав. Під час близького прольоту біля цього супутника Юпітера космічному апарату NASA "Юнона" вдалося отримати унікальні дані. Завдяки цьому вчені зробили кілька разючих відкриттів щодо найхолодніших місць на супутнику та полярних сяйв.

До "Юнони" та майбутньої місії JUICE, єдиним апаратом, який зробив близькі прольоти у 1995-2003 роках біля Ганімеда, Європи та Каллісто був апарат NASA "Галілео".

До речі, у 2030 році, за рік до прибуття до Юпітера апарата JUICE, навколо Європи вже зробить 32 оберти апарат NASA Europa Clipper.