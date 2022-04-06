Мандрівник Сонячної системи: вчені з'ясували нові подробиці формування Юпітера

Нове дослідження показує, що Юпітер почав формуватися далі, ніж зараз і на своєму шляху до нинішнього розташування збирав необхідну речовину.

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До цього часу залишається відкритим питання: як з'явився Юпітер? Багато теорій, які пропонують різні вчені, не дають чіткої відповіді. Але дослідники з Університету Цюриха за допомогою комп'ютерного моделювання запропонували нову гіпотезу, яка говорить про те, що Юпітер формувався під час міграції Сонячною системою, повідомляє SciTechDaily.

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Ще в 1995 році космічний апарат "Галілео" надав ученим інформацію про те, що в атмосфері Юпітера присутні важкі елементи, тобто елементи важчі за гелій. Але нещодавні дані космічного апарату "Юнона" показують, що внутрішня частина Юпітера не є однорідною, а має складну структуру.

"Оскільки тепер ми знаємо, що внутрішня частина Юпітера не повністю перемішана, ми очікуємо, що важкі елементи будуть перебувати в глибині газового гіганта, оскільки вони здебільшого притягуються на ранніх стадіях формування планети. Тільки пізніше, коли планета наростить масу, вона притягатиме легкі елементи, такі як водень і гелій", — говорить Равіт Геллед з Університету Цюріха.

Але наша гіпотеза полягає в тому, що Юпітер зібрав важкі елементи на пізніх стадіях свого формування в той час, як він переміщався в космосі. Він би рухався по простору, який був би заповнений планетарними будівельники блоками — планетезималями, які складаються з речовини з важкими елементами. І газовий гігант притягував би їх у свою атмосферу", — каже Шо Шибата з Університету Цюриха.

[ + – ] Юпітер Фото: NASA

Однак сам собою довгий шлях через космос не є гарантією того, що планета притягне до себе необхідну кількість речовини.

"Така мігрувальна планета не обов'язково притягуватиме до себе планету зималі. Вона може і розганяти їх на своєму шляху, як собака-пастух розганяє овець", — говорить Шибата.

Тому вчені створили дуже багато моделей, щоб визначити, чи може міграція планети у просторі призвести до достатнього накопичення речовини.

"Ми дійшли висновку, що для того, щоб це вийшло, Юпітеру потрібно було почати своє формування в 4 рази далі від Сонця, ніж він є зараз. А потім він почав рухатися до нинішнього розташування накопичуючи необхідну речовину", — говорить Геллед.

За словами вчених, газові гіганти — це дуже складні для розуміння об'єкти, і дуже важко відтворити їхні точні шляхи формування.

"Але ми всі ближче і ближче до розуміння природи планет, таких як Юпітер, які обертаються навколо далеких зірок", — каже Геллед.

Фокус уже писав про те, що до Юпітера через рік вирушить перший європейський космічний апарат JUICE. Але головна його мета — це супутники Юпітера — Європа, Каллісто та Ганімед. Апарат повинен відповісти на запитання: чи є там рідкі океани і чи може бути життя.