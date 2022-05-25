Невідомий об'єкт діаметром 150 км міг врізатися в супутник Юпітера, – вчені

Супутник газового гіганта Ганімед міг зазнати найбільшого ударного зіткнення в Сонячній системі за всю історію спостережень.

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Японські вчені з Національного університету в Кобе, Японія, стверджують, що з Ганімедом, супутником, розміром із планету зіткнувся з величезним космічним об'єктом діаметром 150 км. Але це поки що лише теорія. Але якщо вона підтвердиться, то структури, які видно на поверхні Ганімеда, будуть найбільшими ударними структурами, які відомі в Сонячній системі, повідомляє Forbes.

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Японські вчені вважають, що западини, які переважають на найбільшому супутнику Сонячної системи Ганімед, могли з'явитися унаслідок падіння масивного об'єкта діаметром 150 км. Ганімед — це найбільший супутник з усіх відомих 79 супутників Юпітера. Він більший, ніж карликова планета Плутон і більше Меркурія. Хоч і майже вдвічі менше за його масою. Ганімед удвічі перевищує масу Місяця, хоча й набагато більший за нього розмірами. Діаметр Ганімеда становить 5 268 кілометрів і це єдиний супутник, який має магнітне поле. На Ганімеді також є атмосфера, й учені вважають, що під його поверхнею ховається океан із солоною водою.

Уся поверхня Ганімеда вкрита западинами, борознами та різноманітними візерунками. Японські вчені з Національного університету в Кобі стверджують, що борозна на поверхні супутника Юпітера є частиною концентричної системи тектонічних западин.

[ + – ] Уся поверхня Ганімеда вкрита западинами, борознами та різноманітними візерунками. Японські вчені з Національного університету в Кобі стверджують, що борозни на поверхні супутника Юпітера є частиною концентричної системи тектонічних западин Фото: NASA

"Якщо ця кільцева структура на поверхні Ганімеда має ударне походження, то це найбільша ударна структура з відомих у Сонячній системі. Точно оцінити розмір ударного об'єкта досить важко, але ми вважаємо, що його діаметр був приблизно 150 км", — говорить Наюкі Хірата з Національного університету в Кобе.

[ + – ] Фото поверхні Ганімеда крупним планом, яке зробив космічний апарат "Галілео". Тут видно ділянку різноманітного ландшафту завдовжки приблизно 90 кілометрів Фото: NASA

Щоб дійти таких висновків, японські вчені скористалися фото Ганімеда, які зробили космічні апарати "Вояджер-1" та "Вояджер-2" ще в 1979 році, а також знімками апарату "Галілео", що обертався навколо Юпітера з 2001 по 2003 рік. Також варто згадати, що новий космічний апарат NASA "Юнона" теж фотографував Ганімед.

[ + – ] Супутник Юпітера Ганімед. Фото зробив космічний апарат "Юнона" Фото: NASA

Як уже писав Фокус Космічний апарат "Вояджер-1" давно покинув межі Сонячної системи і тепер почав надсилати дивні сигнали з космосу.

Теорію про те, що на Ганімед упав величезний ударний об'єкт, зможе підтвердити космічний апарат JUICE, який, крім усього іншого, шукатиме рідкі океани з водою під поверхнею кількох крижаних супутників Юпітера, зокрема й Ганімеда. Фокус уже писав докладно про цю космічну місію.

Цей апарат вирушить у космос на борту ракети Ariane 5 у квітні 2023 року. У 2031 році він повинен прилетіти до Юпітера протягом 3,5 років спочатку вивчатиме супутники газового гіганта Європу і Каллісто, а потім у вересні 2032 року вийде на орбіту Ганімеда.

Фокус також писав про те, що космічний апарат "Юнона" знайшов найхолодніше місце на Ганімеді, а також записав звуки супутника Юпітера.