Неизвестный объект диаметром 150 км мог врезаться в спутник Юпитера, – ученые

Спутник газового гиганта Ганимед мог подвергнуться самому большому ударному столкновению в Солнечной системе за всю историю наблюдений.

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Японские ученые из Национального университета в Кобе, Япония, утверждают, что с Ганимедом, спутником, размером с планету столкнулся с огромным космическим объектом диаметром в 150 км. Но это пока только теория. Но если она подтвердится, то структуры, которые видны на поверхности Ганимеда будут самыми большими ударными структурами, которые известны в Солнечной системе, сообщает Forbes.

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Японские ученые считают, что впадины, которые преобладают на самом большом спутнике Солнечной системы Ганимеде, могли появиться в результате падения массивного объекта диметром в 150 км. Ганимед – это самый большой спутник из всех известных 79 спутников Юпитера. Он больше, чем карликовая планета Плутон и больше Меркурия. Хотя и почти в два раза меньше его по массе. Ганимед в 2 раза превышает массу Луны, хотя и намного больше ее по размерам. Диаметр Ганимеда составляет 5268 километров и это единственный спутник, у которого есть магнитное поле. На Ганимеде также есть атмосфера и ученые считают, что под его поверхностью скрывается океан с соленой водой.

Вся поверхность Ганимеда покрыта впадинами, бороздами и разнообразными узорами. Японские ученые из Национального университета в Кобе утверждают, что борозды на поверхности спутника Юпитера являются частью концентрической системы тектонических впадин.

[ + – ] Вся поверхность Ганимеда покрыта впадинами, бороздами и разнообразными узорами. Японские ученые из Национального университета в Кобе утверждают, что борозды на поверхности спутника Юпитера являются частью концентрической системы тектонических впадин Фото: NASA

"Если эта кольцевая структура на поверхности Ганимеда имеет ударное происхождение, то это самая большая ударная структура, из известных в Солнечной системе. Точно оценить размер ударного объекта достаточно трудно, но мы считаем, что его диаметр был примерно 150 км", — говорит Наюки Хирата из Национального университета в Кобе.

[ + – ] Фотография поверхности Ганимеда крупным планом, которую сделал космический аппарат "Галилео". Здесь видна область разнообразного ландшафта длиной около 90 километров Фото: NASA

Чтобы прийти к таким выводам, японские ученые воспользовались фотографиями Ганимеда, которые сделали космические аппараты "Вояджер-1" и "Вояджер-2" еще в 1979 году, а также снимками аппарата "Галилео", который вращался вокруг Юпитера с 2001 по 2003 год. Также стоит вспомнить о том, что новый космический аппарат NASA "Юнона" также фотографировал Ганимед.

[ + – ] Спутник Юпитера Ганимед. Фотографию сделал космический аппарат "Юнона" Фото: NASA

Как уже писал Фокус Космический аппарат "Вояджер-1" уже давно покинул пределы Солнечной системы и теперь начал присылать странные сигналы из космоса.

Теорию о том, что на Ганимед упал огромный ударный объект сможет подтвердить космический аппарат JUICE, который кроме всего прочего будет искать жидкие океаны с водой под поверхностью нескольких ледяных спутников Юпитера, в том числе и Ганимеда. Фокус уже писал подробно об этой космической миссии.

Этот аппарат отправится в космос на борту ракеты Ariane 5 в апреле 2023 года. В 2031 году он должен прилететь к Юпитеру в течении 3,5 лет будет сначала изучать спутники газового гиганта Европу и Каллисто, а затем в сентябре 2032 года выйдет на орбиту Ганимеда.

Фокус также писал о том, что космический аппарат "Юнона" обнаружил самое холодное место на Ганимеде, а также записал звуки спутника Юпитера.