Неизвестный объект диаметром 150 км мог врезаться в спутник Юпитера, – ученые
Спутник газового гиганта Ганимед мог подвергнуться самому большому ударному столкновению в Солнечной системе за всю историю наблюдений.
Мы . Мы из Украины
С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами.Поддержать
Японские ученые из Национального университета в Кобе, Япония, утверждают, что с Ганимедом, спутником, размером с планету столкнулся с огромным космическим объектом диаметром в 150 км. Но это пока только теория. Но если она подтвердится, то структуры, которые видны на поверхности Ганимеда будут самыми большими ударными структурами, которые известны в Солнечной системе, сообщает Forbes.
Японские ученые считают, что впадины, которые преобладают на самом большом спутнике Солнечной системы Ганимеде, могли появиться в результате падения массивного объекта диметром в 150 км. Ганимед – это самый большой спутник из всех известных 79 спутников Юпитера. Он больше, чем карликовая планета Плутон и больше Меркурия. Хотя и почти в два раза меньше его по массе. Ганимед в 2 раза превышает массу Луны, хотя и намного больше ее по размерам. Диаметр Ганимеда составляет 5268 километров и это единственный спутник, у которого есть магнитное поле. На Ганимеде также есть атмосфера и ученые считают, что под его поверхностью скрывается океан с соленой водой.
Вся поверхность Ганимеда покрыта впадинами, бороздами и разнообразными узорами. Японские ученые из Национального университета в Кобе утверждают, что борозды на поверхности спутника Юпитера являются частью концентрической системы тектонических впадин.
"Если эта кольцевая структура на поверхности Ганимеда имеет ударное происхождение, то это самая большая ударная структура, из известных в Солнечной системе. Точно оценить размер ударного объекта достаточно трудно, но мы считаем, что его диаметр был примерно 150 км", — говорит Наюки Хирата из Национального университета в Кобе.
Чтобы прийти к таким выводам, японские ученые воспользовались фотографиями Ганимеда, которые сделали космические аппараты "Вояджер-1" и "Вояджер-2" еще в 1979 году, а также снимками аппарата "Галилео", который вращался вокруг Юпитера с 2001 по 2003 год. Также стоит вспомнить о том, что новый космический аппарат NASA "Юнона" также фотографировал Ганимед.
Как уже писал Фокус Космический аппарат "Вояджер-1" уже давно покинул пределы Солнечной системы и теперь начал присылать странные сигналы из космоса.
Теорию о том, что на Ганимед упал огромный ударный объект сможет подтвердить космический аппарат JUICE, который кроме всего прочего будет искать жидкие океаны с водой под поверхностью нескольких ледяных спутников Юпитера, в том числе и Ганимеда. Фокус уже писал подробно об этой космической миссии.
Этот аппарат отправится в космос на борту ракеты Ariane 5 в апреле 2023 года. В 2031 году он должен прилететь к Юпитеру в течении 3,5 лет будет сначала изучать спутники газового гиганта Европу и Каллисто, а затем в сентябре 2032 года выйдет на орбиту Ганимеда.
Фокус также писал о том, что космический аппарат "Юнона" обнаружил самое холодное место на Ганимеде, а также записал звуки спутника Юпитера.