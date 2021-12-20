Инопланетные вопли. Зонд "Юнона" записал звуки спутника Юпитера - Ганимеда (видео)

Помимо 50-секундной аудиозаписи, космический аппарат запечатлел на фото слабое пылевое кольцо Юпитера, а также составил подробную карту магнитного поля газового гиганта.

7 июня 2021 года "Юнона" провела близкий облет Ганимеда и записала его электромагнитные волны, создаваемые в магнитосфере спутника, с помощью своего прибора Waves, пишет Science Alert.

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Когда частота этих излучений смещается в звуковой диапазон, в результате получается удивительно пугающий набор инопланетных воплей и завываний.

"Когда вы внимательно прислушаетесь, то сможете услышать резкое изменение на более высокие частоты примерно в середине записи, что представляет собой вход в другую область магнитосферы Ганимеда", — рассказал главный исследователь миссии "Юнона" физик Скотт Болтон из Юго-Западного исследовательского института в Сан-Антонио.

"Юнона" пролетела на высоте 1038 км от поверхности спутника со скоростью 67 000 км/ч. Как объяснил физик и астроном Уильям Курт из Университета Айовы, резкое внезапное изменение частоты вскоре после максимального сближения, скорее всего, связано с переходом с ночной стороны на дневную сторону Ганимеда.

Ганимед, который даже больше Меркурия, имеет полностью дифференцированное жидкое ядро, богатое железом. Как предполагают ученые, в его недрах между слоями льда может существовать океан из жидкой воды. Вдобавок ко всему, Ганимед — единственный спутник Солнечной системы, который имеет собственное магнитное поле.

Другие открытия

Помимо записи звуков, "Юнона" сделал и другие интересные открытия. Космический аппарат также активно занималась наблюдениями за Юпитером, получив самую подробную карту магнитного поля газового гиганта.

Для составления этой карты потребовалось 32 оборота на орбите, что дало новое представление об экваториальной магнитной аномалии, известной как Большое Синее пятно.

Астрономы выяснили, что магнитное поле газового гиганта за последние 5 лет претерпело значительных изменений, а Большое Синее пятно, раздираемое мощными ветрами Юпитера, движется на восток со скоростью 4 см/с относительно внутренней остальной части планеты.

[ + – ] Изображение вихреобразование на Земле (слева) и на Юпитере (справа)

Ученые также изучили данные "Юноны", чтобы понять вихреобразование в атмосфере Юпитера. Сходство этого завихрения с фитопланктоном в океанах Земли побудило океанографа Лию Сигельман из Океанографического института Скриппса попытаться сравнить эти явления. Она выяснила, что на Юпитере узоры вихрей образуются спонтанно и сохраняются в течение длительного времени.

Кроме того, исследователи представили еще и новую фотографию слабого пылевого кольца Юпитера, пыль которого была выброшена его лунами Метида и Адрастея. На изображении также запечатлен рукав созвездия Персея.

Расширенная миссия Юноны продлится до июня 2025 года и, как ожидается, продолжит предоставлять удивительные сведения о сложной, странной и удивительной планете нашей Солнечной системы — Юпитере.

[ + – ] Пылевое кольцо Юпитера

Напомним, что ранее во время 34 облета гигантской планеты "Юноной", исследователи с помощью прибора JunoCam, установленного на космическом аппарате создали захватывающее видео, в котором зонд пролетает над Ганимедом, демонстрируя несколько темных и светлых областей спутника, а также кратер Трос.

А вот во время 38 облета газового гиганта "Юнона" запечатлел несколько снимков далекой планеты и ее вулканического спутника Ио в очень хорошем качестве. С помощью новых данных ученым удалось узнать, что Большое красное пятно Юпитера простирается на глубину в 350 км.