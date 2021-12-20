Інопланетні крики. Зонд "Юнона" записав звуки супутника Юпітера — Ганімеда (відео)

Крім 50-секундного аудіозапису, космічний апарат зняв на фото слабке пилове кільце Юпітера, а також склав докладну картку магнітного поля газового гіганта.

7 червня 2021 року "Юнона" провела близький обліт Ганімеда та записала його електромагнітні хвилі, створювані в магнітосфері супутника, за допомогою свого приладу Waves, пише Science Alert.

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Коли частота цих випромінювань зміщується в звуковий діапазон, у результаті виходить набір інопланетних криків і завивань.

"Коли ви уважно прислухаєтеся, то зможете почути різку зміну на вищі частоти приблизно в середині запису, що є входом у іншу область магнітосфери Ганімеда", — розповів головний дослідник місії "Юнона" фізик Скотт Болтон із Південно-Західного дослідницького інституту в Сан-Антоніо.

"Юнона" пролетіла на висоті 1038 км від поверхні супутника зі швидкістю 67 000 км/год. Як пояснив фізик і астроном Вільям Курт із Університету Айови, різка раптова зміна частоти незабаром після максимального зближення, швидше за все, пов'язана з переходом із нічного боку на денний бік Ганімеда.

Ганімед, який навіть більший за Меркурія, має повністю диференційоване рідке ядро, багате на залізо. Як припускають учені, у надрах між шарами льоду може існувати океан із рідкої води. До того ж, Ганімед — єдиний супутник Сонячної системи, який має власне магнітне поле.

Інші відкриття

Крім запису звуків, "Юнона" зробила інші цікаві відкриття. Космічний апарат також активно займався спостереженнями за Юпітером, отримавши докладну карту магнітного поля газового гіганта.

Для складання цієї карти знадобилося 32 обороти на орбіті, що дало нове уявлення про екваторіальну магнітну аномалію, відому як Велика Синя пляма.

Астрономи з'ясували, що магнітне поле газового гіганта за останні 5 років зазнало значних змін, а Велика Синя пляма, що роздирається потужними вітрами Юпітера, рухається на схід зі швидкістю 4 см/с щодо внутрішньої решти планети.

[ + – ] Зображення вихроутворення на Землі (ліворуч) і на Юпітері (праворуч)

Учені також вивчили дані "Юнони", щоб зрозуміти виховання в атмосфері Юпітера. Подібність цього завихрення з фітопланктоном у океанах Землі спонукало океанографиню Лію Сігельман із Океанографічного інституту Скріппс спробувати порівняти ці явища. Вона з'ясувала, що на Юпітері візерунки утворюються спонтанно та зберігаються протягом тривалого часу.

Крім того, дослідники представили ще й нову фотографію слабкого пилового кільця Юпітера, пил якого був викинутий його супутниками Метидою й Адрастеєю. На зображенні також зображений рукав сузір'я Персея.

Розширена місія "Юнони" триватиме до червня 2025 року і, як очікується, продовжить надавати дивовижні відомості про складну, дивну та дивовижну планету нашої Сонячної системи — Юпітер.

[ + – ] Пилове кільце Юпітера

Нагадаємо, що раніше під час 34 обльоту гігантської планети "Юноною" дослідники за допомогою приладу JunoCam, встановленого на космічному апараті, створили захоплююче відео, у якому зонд пролітає над Ганімедом, демонструючи кілька темних і світлих областей супутника, а також кратер Трос.

А ось під час 38 обльоту газового гіганта "Юнона" зафіксувала кілька знімків далекої планети та її вулканічного супутника Іо в дуже добрій якості. За допомогою нових даних ученим вдалося дізнатися, що Велика червона пляма Юпітера простягається на глибину 350 км.