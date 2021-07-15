Проїхатися до Юпітера і Ганімеди. Учені створили відео на основі даних апарату "Юнона"
Космічний апарат "Юнона" зробив унікальні знімки газового гіганта та його супутника, а команда місії створила з цього маленький фільм.
7 червня 2021 року космічний апарат "Юнона" підлетів до вкритого льодом супутника Юпітера Ганімед ближче, ніж будь-який інший космічний апарат за більш ніж два десятиліття. Менше ніж через день "Юнона" зробила 34-й обліт Юпітера, пролетівши над його атмосферою від полюса до полюса менш ніж за три години. Використовуючи дані приладу JunoCam, встановленого на "Юноні", команда місії створила дивовижне відео, повідомляє phys.org.
"Наше відео показує наскільки прекрасним може бути дослідження глибокого космосу", — говорить Скотт Болтон із Південно-Західного дослідницького інституту в Сан-Антоніо. "Це чудовий спосіб уявити, як це — летіти навколо Юпітера і повз одного з його крижаних супутників. Сьогодні, коли ми наближаємося до захопливлої перспективи, коли люди зможуть побувати в космосі на орбіті навколо Землі це просуває нашу уяву на десятиліття в майбутнє, коли люди відвідуватимуть інопланетні світи в нашій сонячній системі".
Відео тривалістю більше трьох хвилин починається з того, що "Юнона" наближається до Ганімеда, пролітаючи в межах 1 038 кілометрів від поверхні зі швидкістю 67 000 км на годину. Тут показані кілька темних і світлих ділянок супутника (вважається, що більш темні ділянки є результатом сублімації льоду в навколишній вакуум, після чого залишаються затемнені залишки), а також кратер Трос, який є одним із найбільших і яскравих кратерів на Ганімеді.
"Юноні" потрібно всього 14 годин 50 хвилин, щоб подолати 1,18 мільйонів кілометрів між Ганімедом і Юпітером, а глядач переноситься на відстань всього 3 400 кілометрів над хмарами Юпітера. До цього моменту потужна гравітація планети розігнала космічний апарат майже 210 000 км/год відносно планети.
Серед атмосферних особливостей Юпітера, які можна побачити, можна відзначити навколополярні циклони на північному полюсі і пʼять з восьми потужних штормів газового гіганта, які обертаються проти годинникової стрілки в південній півкулі і виглядають як білі овали. Використовуючи інформацію, яку "Юнона" отримала під час вивчення атмосфери Юпітера, команда вчених змоделювала блискавку, яку можна було б побачити, коли ми проходимо через гігантські бурі Юпітера.
Відео було створене з використанням зображень Ганімеда та Юпітера. Для обох світів зображення з JunoCam ортографічно проектувалися на цифрову сферу, а потім між фактичними зображеннями додавалися штучні кадри, щоб рух виглядав більш плавним і забезпечував уявлення про наближення і віддалення як від Ганімеда, так і Юпітера.
Гравітаційне тяжіння гігантського супутника вплинуло на орбіту "Юнони", що призвело до скорочення її орбітального періоду з 53 до 43 днів. Наступний обліт Юпітера, 35-й за рахунком місії, запланований на 21 липня.
Нагадаємо, що космічний апарат NASA зробив унікальні фотографії супутника Юпітера. Космічний апарат "Юнона" наблизився до Ганімеда, супутника Юпітера, на відстань 1 000 кілометрів.
Також учені нарешті розкрили таємницю полярних сяйв на Юпітері через 40 років. Дослідники зʼясували, що зафіксований ними процес може відбуватися і на інших планетах.