Проїхатися до Юпітера і Ганімеди. Учені створили відео на основі даних апарату "Юнона"

Космічний апарат "Юнона" зробив унікальні знімки газового гіганта та його супутника, а команда місії створила з цього маленький фільм.

7 червня 2021 року космічний апарат "Юнона" підлетів до вкритого льодом супутника Юпітера Ганімед ближче, ніж будь-який інший космічний апарат за більш ніж два десятиліття. Менше ніж через день "Юнона" зробила 34-й обліт Юпітера, пролетівши над його атмосферою від полюса до полюса менш ніж за три години. Використовуючи дані приладу JunoCam, встановленого на "Юноні", команда місії створила дивовижне відео, повідомляє phys.org.

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"Наше відео показує наскільки прекрасним може бути дослідження глибокого космосу", — говорить Скотт Болтон із Південно-Західного дослідницького інституту в Сан-Антоніо. "Це чудовий спосіб уявити, як це — летіти навколо Юпітера і повз одного з його крижаних супутників. Сьогодні, коли ми наближаємося до захопливлої перспективи, коли люди зможуть побувати в космосі на орбіті навколо Землі це просуває нашу уяву на десятиліття в майбутнє, коли люди відвідуватимуть інопланетні світи в нашій сонячній системі".

Відео тривалістю більше трьох хвилин починається з того, що "Юнона" наближається до Ганімеда, пролітаючи в межах 1 038 кілометрів від поверхні зі швидкістю 67 000 км на годину. Тут показані кілька темних і світлих ділянок супутника (вважається, що більш темні ділянки є результатом сублімації льоду в навколишній вакуум, після чого залишаються затемнені залишки), а також кратер Трос, який є одним із найбільших і яскравих кратерів на Ганімеді.

"Юноні" потрібно всього 14 годин 50 хвилин, щоб подолати 1,18 мільйонів кілометрів між Ганімедом і Юпітером, а глядач переноситься на відстань всього 3 400 кілометрів над хмарами Юпітера. До цього моменту потужна гравітація планети розігнала космічний апарат майже 210 000 км/год відносно планети.

Серед атмосферних особливостей Юпітера, які можна побачити, можна відзначити навколополярні циклони на північному полюсі і пʼять з восьми потужних штормів газового гіганта, які обертаються проти годинникової стрілки в південній півкулі і виглядають як білі овали. Використовуючи інформацію, яку "Юнона" отримала під час вивчення атмосфери Юпітера, команда вчених змоделювала блискавку, яку можна було б побачити, коли ми проходимо через гігантські бурі Юпітера.

Відео було створене з використанням зображень Ганімеда та Юпітера. Для обох світів зображення з JunoCam ортографічно проектувалися на цифрову сферу, а потім між фактичними зображеннями додавалися штучні кадри, щоб рух виглядав більш плавним і забезпечував уявлення про наближення і віддалення як від Ганімеда, так і Юпітера.

Гравітаційне тяжіння гігантського супутника вплинуло на орбіту "Юнони", що призвело до скорочення її орбітального періоду з 53 до 43 днів. Наступний обліт Юпітера, 35-й за рахунком місії, запланований на 21 липня.

Нагадаємо, що космічний апарат NASA зробив унікальні фотографії супутника Юпітера. Космічний апарат "Юнона" наблизився до Ганімеда, супутника Юпітера, на відстань 1 000 кілометрів.

Також учені нарешті розкрили таємницю полярних сяйв на Юпітері через 40 років. Дослідники зʼясували, що зафіксований ними процес може відбуватися і на інших планетах.