Прокатиться к Юпитеру и Ганимеду. Ученые создали видео на основе данных аппарата "Юнона"

Космический аппарат "Юнона" сделал уникальные снимки газового гиганта и его спутника, а команда миссии создала из этого маленький фильм.

7 июня 2021 года космический аппарат "Юнона" подлетел к покрытому льдом спутнику Юпитера Ганимед ближе, чем любой другой космический аппарат за более чем два десятилетия. Менее чем через день "Юнона" совершила 34-й облет Юпитера, пролетев над его атмосферой от полюса к полюсу менее чем за три часа. Используя данные прибора JunoCam, установленный на "Юноне", команда миссии создала удивительное видео, сообщает phys.org

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"Наше видео показывает насколько прекрасным может быть исследование глубокого космоса", — говорит Скотт Болтон из Юго-Западного исследовательского института в Сан-Антонио. "Это отличный способ представить, каково это — лететь вокруг Юпитера и мимо одного из его ледяных спутников. Сегодня, когда мы приближаемся к захватывающей перспективе, когда люди смогут побывать в космосе на орбите вокруг Земли это продвигает наше воображение на десятилетия в будущее, когда люди будут посещать инопланетные миры в нашей солнечной системе".

Видео продолжительностью более трех минут начинается с того, что "Юнона" приближается к Ганимеду, пролетая в пределах 1038 километров от поверхности со скоростью 67 000 км в час. Здесь показаны несколько темных и светлых областей спутника (считается, что более темные области являются результатом сублимации льда в окружающий вакуум, после чего остаются затемненные остатки), а также кратер Трос, который является одним из самых больших и ярких кратеров на Ганимеде.

"Юноне" требуется всего 14 часов 50 минут, чтобы преодолеть 1,18 миллиона километров между Ганимедом и Юпитером, а зритель переносится на расстояние всего 3400 километров над облаками Юпитера. К этому моменту мощная гравитация планеты разогнала космический аппарат почти 210 000 км / ч относительно планеты.

Среди атмосферных особенностей Юпитера, которые можно увидеть, можно отметить околополярные циклоны на северном полюсе и пять из восьми массивных штормов газового гиганта, которые вращаются против часовой стрелки в южном полушарии и выглядят как белые овалы. Используя информацию, которую "Юнона" получила при изучении атмосферы Юпитера, команда ученых смоделировала молнию, которую можно было бы увидеть, когда мы проходим через гигантские бури Юпитера.

Видео было создано с использованием изображений Ганимеда и Юпитера. Для обоих миров изображения с JunoCam ортографически проецировались на цифровую сферу, а затем между фактическими изображениями добавлялись искусственные кадры, чтобы движение выглядело более плавным и обеспечивало представление о приближении и отдалении как от Ганимеда, так и Юпитера.

Гравитационное притяжение гигантского спутника повлияло на орбиту "Юноны", что привело к сокращению ее орбитального периода с 53 до 43 дней. Следующий облет Юпитера, 35-й по счету миссии, запланирован на 21 июля.

Напоминаем, что космический аппарат NASA сделал уникальные фотографии спутника Юпитера. Космический аппарат "Юнона" приблизился к Ганимеду, спутнику Юпитера, на расстояние в 1000 километров.

Также ученые наконец раскрыли тайну полярных сияний на Юпитере спустя 40 лет. Исследователи выяснили, что обнаруженный ними процесс может происходить и на других планетах.