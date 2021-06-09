Космический аппарат NASA сделал уникальные фотографии спутника Юпитера (фото)

Космический аппарат "Юнона" на этой неделе приблизился к Ганимеду, спутнику Юпитера, на расстояние в 1000 километров.

У прибора для создания изображений JunoCam, который размещен на космическом аппарате "Юнона", было всего 25 минут, чтобы сделать фотографии, которых хватило бы на пять экспозиций. А потом исследовательский аппарат приблизился к Юпитеру в 33-й раз за время своей миссии, сообщает Forbes

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[ + – ] Спутник Юпитера Ганимед. Одна из фотографий "Юноны". Фото: NASA

Ганимед – спутник Юпитера, он больше чем Меркурий и Плутон, и совсем немного меньше чем Марс, это самый большой спутник планеты и девятый по величине объект в Солнечной системе. Его диаметр составляет 5268 километров. И теперь у ученых есть новые, уникальные изображения поверхности Ганимеда.

Исследовательская группа изучит полученные изображения, сравнивая их с фотографиями из предыдущих миссий. Ученые будут искать изменения в особенностях поверхности, которые могли произойти за 20 лет, которые прошли с момента последнего фотографирования Ганимеда.

"Обычно, во время таких облетов космическими аппаратами небесных тел, все происходит довольно быстро, каждая секунда на счету", — говорит руководитель миссии "Юнона" Мэтт Джонсон из Лаборатории реактивного движения NASA. В понедельник Аппарат "Юнона" пролетел мимо Ганимеда со скоростью 19 километров в секунду, а во вторник пролетел над облаками Юпитера со скоростью 58 километров в секунду.

[ + – ] Поверхность Ганимеда Фото: NASA

Ганимед — самый большой из 79 спутников Юпитера. Он — один из четырех спутников Галилея, другими являются Европа, Каллисто и Ио. Эти ледяные спутники Юпитера были впервые обнаружены итальянским астрономом Галилео Галилеем в 1610 году.

[ + – ] Спутники Галилея: Ио, Ганимед, Европа, Каллисто Фото: NASA

Ученые давно задаются вопросом: может ли быть на Ганимеде жизнь? Здесь тонкая кислородная атмосфера, но она не пригодна для дыхания. Однако одноклеточная микробная жизнь может существовать в подземном океане Ганимеда.

Океан Ганимеда примерно в 10 раз глубже земных океанов и, как считают ученые, в нем больше воды, чем на Земле. Толщина океана составляет 100 километров, и он спрятан под ледяной корой толщиной около 150 километров.

"Ледяная кора Ганимеда имеет несколько светлых и темных областей, что позволяет предположить, что некоторые области могут быть чистым льдом, а другие – грязным", — говорит Скотт Болтон из Юго-Западного исследовательского института в Сан-Антонио. "Микроволновый радиометр "Юноны" предоставит первые углубленные данные о том, как состав и структура льда меняются с глубиной, что приведет к лучшему пониманию того, как формируется ледяная кора, и пониманию текущих процессов, которые происходят на поверхность льда".

[ + – ] Чтобы предоставить информацию на одном изображении о спутнике Юпитера Ганимед, была собрана глобальная мозаика изображений, включающая лучшие фотографии с космических аппаратов NASA “Вояджер-1”, “Вояджер-2” и “Галилео”. Эта мозаика (справа) послужила базой для геологической карты Ганимеда (слева). Фото: NASA

Ганимед также является единственным спутником в Солнечной системе с магнитным полем. Ученые также обнаружили полярные сияния вокруг его полюсов.

Именно движение полярных сияний, которые двигаются взад и вперед, когда магнитное поле Ганимеда взаимодействует с соседним Юпитером, позволило ученым определить, что под корой Ганимеда существует большое количество соленой воды.

"Когда "Юнона" проходит за Ганимедом, радиосигналы идут через ионосферу Ганимеда, вызывая небольшие изменения в частоте, которые должны принять две антенны в комплексе Deep Space Network в Канберре, Австралия", — говорит Дастин Буччино из Лаборатории реактивного движения. "Если мы сможем измерить это изменение, мы сможем понять связь между ионосферой Ганимеда, его собственным магнитным полем и магнитосферой Юпитера".

На фотографиях "Юноны" видно два типа местности на Ганимеде: покрытые кратерами, более темные области и более светлый рельеф с углублениями и узорами.

"Юнона" завершила свою основную пятилетнюю миссию по исследованию Юпитера. Аппарат сделал 34 облета планеты-гиганта и впереди его ждет еще 42 витка, во время которых он пролетит вокруг двух других спутников Юпитера до 2025 года.

Самый удаленный от Земли космический аппарат, работающий на солнечной энергии, подлетит к спутнику Европа на расстояние 320 километров 29 сентября 2022 года, а затем дважды пролетит мимо вулканического спутника Ио на расстоянии 1500 км 30 декабря 2023 года и 3 февраля 2024 года.