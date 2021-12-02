Підібрався зовсім близько. Апарат "Юнона" зробив знімки Юпітера крупним планом (фото)

Космічний апарат "Юнона" здійснив 38-й близький обліт Юпітера і надіслав серію зображень гігантської планети в дуже високій роздільній здатності.

Після того, як "Юнона" здійснила останній на сьогодні перій, близький проліт, навколо Юпітера, апарат надіслав високоякісні фото як власне планети, так і її відомого вулканічного супутника Іо з відстані 780 млн км, повідомляє Forbes.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

[ + – ] Північні полярні циклони Юпітера Фото: ISS

Враховуючи той факт, що випромінювання Юпітера надто потужне, космічний апарат не може постійно перебувати близько до планети. Тому "Юнона" обертається еліптичною орбітою і цього разу їй вдалося наблизитися до газового гіганта на відстань 4 200 км, щоб зробити своєю камерою JunoCam приголомшливі фото хмар, штормів і циклонів Юпітера. Також апарату вдалося зробити нові знімки його супутника Іо.

[ + – ] Супутник Юпітера Іо.

Кожні 6 тижнів космічний апарат підлітає близько до Юпітера, і може, зокрема, знімати вершини хмар над полярними регіонами гігантської планети. Завдання "Юнони" — вивчити склад газового гіганта, його магнітне поле, магнітосферу, погоду та воду в атмосфері.

[ + – ] Нові фото Юпітера.

Дані, отримані у жовтні, допомогли вченим дізнатися більше про атмосферу планети під верхніми шарами хмар. Також завдяки новим даним вдалося дізнатися, що Велика червона пляма Юпітера простягається на глибину 350 кілометрів. Фото з космічного апарату обробляють волонтери, які завантажують дані із сайту NASA.

[ + – ] Юпітер

Друга частина дослідницької роботи

"Юнона" знаходиться в космосі вже понад 10 років і цьогоріч вона завершила основну місію з вивчення Юпітера, яка тривала 5 років. Але апарат перебуває у хорошому стані й у NASA вирішили продовжити його місію до вересня 2025 року.

Під час другої дослідницької місії "Юнона" вже встигла облетіти найбільший супутник Юпітера Ганімед, а також зробила кілька зображень супутника Європа. Далі апарат спостерігатиме за північними полярними циклонами Юпітера, наблизиться на більш коротку відстань до Європи й Іо, а також уперше дослідить слабкі кільця Юпітера.

"Юнона" — це не перший космічний апарат, що зробив знімки газового гіганта, до нього було ще 8 апаратів. Але це перший апарат біля Юпітера, який працює на сонячній енергії. Після того, як він припинить свою наукову діяльність, він попрямує в атмосферу Юпітера та згорить у ній.

Нагадуємо, що апарат "Юнона" зазирнув під хмари Юпітера та в атмосфері планети знайшов земне явище.

Фокус публікував найкращі зображення Юпітера, які зробив космічний апарат "Юнона" за 10 років своєї роботи.