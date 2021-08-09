10 років у космосі. Кращі зображення Юпітера, зроблені космічним апаратом за мільярд доларів (фото)

Космічний апарат "Юнона", який досліджує Юпітер і його супутники — це найдальший людський апарат, що працює на сонячній енергії.

"Юнона" вирушила в космос 5 серпня 2011 року, прибула до Юпітера 4 липня 2016 року і з тих пір зробила 35 обльотів газового гіганта. За 10 років своєї роботи космічний апарат передав на Землю величезну кількість наукових даних про Юпітер і його супутники і, звичайно ж, дивовижні фотографії далекої планети, повідомляє Forbes.

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Космічний апарат "Юнона" унікальний за багатьма параметрами. Крім нього, біля Юпітера були такі апарати як "Піонер-10" і "Піонер-11", "Вояджер-1" і "Вояджер-2", "Галілео", "Улісс" і "Кассіні-Гюйгенс", але це перший апарат, що працює на сонячній енергії.

[ + – ] Фотографія Юпітера, зроблена під час 30 обльоту планети Фото: ISS

У "Юнони" особлива еліптична орбіта, тому апарат може знаходиться всього в трохи більше, ніж 4000 кілометрах від верхнього шару хмар на полюсах планети. Таким чином це також перший космічний апарат, що зробив обліт по орбіті іншої планети від полюса до полюса.

[ + – ] На зображенні видно кілька яскраво-білих "спливаючих" хмар, а також антициклонічний шторм, відомий як білий овал. Фото: ISS

Наукові прилади "Юнони" призначені для дослідження магнітного поля Юпітера, але також на космічному апараті встановлена камера JunoCam, яка робить неймовірно барвисті та докладні зображення газового гіганта.

[ + – ] Юпітер Фото: ISS

Двомегапіксельні кольорові зображення розміром до 1600 x 1200 пікселів, які апарат відправляє назад на Землю після кожного перийова (обльоту полярних областей планети), є зображеннями Юпітера з найвищою роздільною здатністю в історії.

З огляду на той факт, що "Юнона" перебуває в центрі сильних радіаційних поясів Юпітера, у неї на борту є титанове сховище, яке захищає найчутливіші прилади від опромінення.

На фотографіях космічного апарату присутні й знаменита "Велика червона пляма", найбільший атмосферний вихор у Сонячній системі, і детальні зображення Північного полюса Юпітера, його хмари, деякі з його супутників і навіть його полярні сяйва.

[ + – ] "Велика червона пляма" і вихори в південній півкулі, які сфотографував апарат при близькому прольоті. Фото: ISS

Серед найважливіших наукових досягнень апарату можна назвати і виявлення блискавок у хмарах Юпітера, і виявлення великої кількості води біля екватора планети, і з'ясування причин появи полярних сяйв на Юпітері.

[ + – ] Юпітер Фото: ISS

Космічний апарат завершив свою основну п'ятирічну місію з дослідження планети-гіганта, але недавно його місію продовжили, вона буде включати в себе ще 42 обльоту Юпітера до вересня 2025 року.

[ + – ] Юпітер Фото: ISS

Одним із перших "доповнень" до основної місії була зміна його орбіти таким чином, щоб у червні цього року він пролетів повз Ганімеда, найбільшого супутника Юпітера, який більший, ніж планета Меркурій.

[ + – ] Ганімед — супутник Юпітера Фото: ISS

Він підлетів ближче до Ганімеда, ніж будь-який інший космічний апарат за більш ніж 20 років, і виявив на ньому темні та світлі області, а також кратер Трос.

Гравітаційне тяжіння Ганімеда вплинуло на орбіту "Юнони", і тепер орбітальний політ скоротився з 53 до 43 днів. Тепер апарат відвідає супутники Юпітера Європу в 2022 році й Іо в 2023 і 2024 роках, а також досліджує ледве помітні кільця навколо Юпітера.

"З моменту свого першого обльоту Юпітера в 2016 році "Юнона" надала важливі дані про те, як влаштований цей масивний газовий гігант", — говорить Скотт Болтон із Південно-Західного дослідницького інституту в Сан-Антоніо.

"За допомогою розширеної місії ми відповімо на фундаментальні питання, які виникли під час основної місії, коли ми вийшли за межі планети, щоб дослідити систему кілець Юпітера та його супутники".