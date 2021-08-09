10 років у космосі. Кращі зображення Юпітера, зроблені космічним апаратом за мільярд доларів (фото)
Космічний апарат "Юнона", який досліджує Юпітер і його супутники — це найдальший людський апарат, що працює на сонячній енергії.
"Юнона" вирушила в космос 5 серпня 2011 року, прибула до Юпітера 4 липня 2016 року і з тих пір зробила 35 обльотів газового гіганта. За 10 років своєї роботи космічний апарат передав на Землю величезну кількість наукових даних про Юпітер і його супутники і, звичайно ж, дивовижні фотографії далекої планети, повідомляє Forbes.
Космічний апарат "Юнона" унікальний за багатьма параметрами. Крім нього, біля Юпітера були такі апарати як "Піонер-10" і "Піонер-11", "Вояджер-1" і "Вояджер-2", "Галілео", "Улісс" і "Кассіні-Гюйгенс", але це перший апарат, що працює на сонячній енергії.
У "Юнони" особлива еліптична орбіта, тому апарат може знаходиться всього в трохи більше, ніж 4000 кілометрах від верхнього шару хмар на полюсах планети. Таким чином це також перший космічний апарат, що зробив обліт по орбіті іншої планети від полюса до полюса.
Наукові прилади "Юнони" призначені для дослідження магнітного поля Юпітера, але також на космічному апараті встановлена камера JunoCam, яка робить неймовірно барвисті та докладні зображення газового гіганта.
Двомегапіксельні кольорові зображення розміром до 1600 x 1200 пікселів, які апарат відправляє назад на Землю після кожного перийова (обльоту полярних областей планети), є зображеннями Юпітера з найвищою роздільною здатністю в історії.
З огляду на той факт, що "Юнона" перебуває в центрі сильних радіаційних поясів Юпітера, у неї на борту є титанове сховище, яке захищає найчутливіші прилади від опромінення.
На фотографіях космічного апарату присутні й знаменита "Велика червона пляма", найбільший атмосферний вихор у Сонячній системі, і детальні зображення Північного полюса Юпітера, його хмари, деякі з його супутників і навіть його полярні сяйва.
Серед найважливіших наукових досягнень апарату можна назвати і виявлення блискавок у хмарах Юпітера, і виявлення великої кількості води біля екватора планети, і з'ясування причин появи полярних сяйв на Юпітері.
Космічний апарат завершив свою основну п'ятирічну місію з дослідження планети-гіганта, але недавно його місію продовжили, вона буде включати в себе ще 42 обльоту Юпітера до вересня 2025 року.
Одним із перших "доповнень" до основної місії була зміна його орбіти таким чином, щоб у червні цього року він пролетів повз Ганімеда, найбільшого супутника Юпітера, який більший, ніж планета Меркурій.
Він підлетів ближче до Ганімеда, ніж будь-який інший космічний апарат за більш ніж 20 років, і виявив на ньому темні та світлі області, а також кратер Трос.
Гравітаційне тяжіння Ганімеда вплинуло на орбіту "Юнони", і тепер орбітальний політ скоротився з 53 до 43 днів. Тепер апарат відвідає супутники Юпітера Європу в 2022 році й Іо в 2023 і 2024 роках, а також досліджує ледве помітні кільця навколо Юпітера.
"З моменту свого першого обльоту Юпітера в 2016 році "Юнона" надала важливі дані про те, як влаштований цей масивний газовий гігант", — говорить Скотт Болтон із Південно-Західного дослідницького інституту в Сан-Антоніо.
"За допомогою розширеної місії ми відповімо на фундаментальні питання, які виникли під час основної місії, коли ми вийшли за межі планети, щоб дослідити систему кілець Юпітера та його супутники".