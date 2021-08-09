10 лет в космосе. Лучшие изображения Юпитера, сделанные космическим аппаратом за миллиард долларов (фото)
Космический аппарат "Юнона", исследующий Юпитер и его спутники – это самый далекий человеческий аппарат, работающий на солнечной энергии.
"Юнона" отправилась в космос 5 августа 2011 года, прибыла к Юпитеру 4 июля 2016 года и с тех пор сделала 35 облетов газового гиганта. За 10 лет своей работы космический аппарат передал на Землю огромное количество научных данных о Юпитере и его спутниках и конечно же, удивительные фотографии далекой планеты, сообщает Forbes.
Космический аппарат "Юнона" уникальный по многим параметрам. Кроме него возле Юпитера были такие аппараты как "Пионер-10" и "Пионер-11", "Вояджер-1" и "Вояджер-2", "Галилео", "Улисс" и "Кассини-Гюйгенс", но это первый аппарат, работающий на солнечной энергии.
У "Юноны" особенная эллиптическая орбита, поэтому аппарат может находится всего в чуть более 4000 километров от верхнего слоя облаков на полюсах планеты. Таким образом, это также первый космический аппарат, совершивший облет по орбите другой планеты от полюса до полюса.
Научные приборы "Юноны" предназначены для исследования магнитного поля Юпитера, но также на космическом аппарате установлена камера JunoCam, которая делает невероятно красочные и подробные изображения газового гиганта.
Двухмегапиксельные цветные изображения размером 1600 на 1200 пикселей, которые аппарат отправляет обратно на Землю после каждого перийова (облета полярных областей планеты), являются изображениями Юпитера с самым высоким разрешением в истории.
Учитывая тот факт, что "Юнона" находится в центре сильных радиационных поясов Юпитера, у нее на борту есть титановое хранилище, которое защищает самые чувствительные приборы от облучения.
На фотографиях космического аппарата присутствуют и знаменитое "Большое красное пятно", самый большой атмосферный вихрь в Солнечной системе, и детальные изображения Северного полюса Юпитера, его облака, некоторые из его спутников и даже его полярные сияния.
Среди самых важных научных достижений аппарата можно назвать и обнаружение молний в облаках Юпитера, и обнаружение большого количества воды возле экватора планеты и выяснение причин появления полярных сияний на Юпитере.
Космический аппарат завершил свою основную пятилетнюю миссию по исследованию планеты-гиганта, но недавно его миссию продлили, она будет включать в себя еще 42 облета Юпитера до сентября 2025 года.
Одним из первых "дополнений" к основной миссии было изменение его орбиты так, чтобы в июне этого года он пролетел мимо Ганимеда, крупнейшего спутника Юпитера, который больше, чем планета Меркурий.
Он подлетел ближе к Ганимеду, чем любой другой космический аппарат за более чем 20 лет, и обнаружил на нем темные и светлые области, а также кратер Трос.
Гравитационное притяжение Ганимеда повлияло на орбиту "Юноны", и теперь орбитальный полет сократился 53 до 43 дней. Теперь аппарат посетит спутники Юпитера Европу в 2022 году и Ио в 2023 и 2024 годах, а также исследует еле различимые кольца вокруг Юпитера.
"С момента своего первого облета Юпитера в 2016 году "Юнона" предоставила важные данные о том, как устроен этот массивный газовый гигант", — говорит Скотт Болтон из Юго-Западного исследовательского института в Сан-Антонио.
"С помощью расширенной миссии мы ответим на фундаментальные вопросы, которые возникли во время основной миссии, когда мы вышли за пределы планеты, чтобы исследовать систему колец Юпитера и его спутники".