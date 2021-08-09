10 лет в космосе. Лучшие изображения Юпитера, сделанные космическим аппаратом за миллиард долларов (фото)

Космический аппарат "Юнона", исследующий Юпитер и его спутники – это самый далекий человеческий аппарат, работающий на солнечной энергии.

"Юнона" отправилась в космос 5 августа 2011 года, прибыла к Юпитеру 4 июля 2016 года и с тех пор сделала 35 облетов газового гиганта. За 10 лет своей работы космический аппарат передал на Землю огромное количество научных данных о Юпитере и его спутниках и конечно же, удивительные фотографии далекой планеты, сообщает Forbes.

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Космический аппарат "Юнона" уникальный по многим параметрам. Кроме него возле Юпитера были такие аппараты как "Пионер-10" и "Пионер-11", "Вояджер-1" и "Вояджер-2", "Галилео", "Улисс" и "Кассини-Гюйгенс", но это первый аппарат, работающий на солнечной энергии.

[ + – ] Фотография Юпитера, сделання во время 30 облета планеты Фото: NASA

У "Юноны" особенная эллиптическая орбита, поэтому аппарат может находится всего в чуть более 4000 километров от верхнего слоя облаков на полюсах планеты. Таким образом, это также первый космический аппарат, совершивший облет по орбите другой планеты от полюса до полюса.

[ + – ] На изображении видны несколько ярко-белых "всплывающих" облаков, а также антициклонический шторм, известный как белый овал. Фото: NASA

Научные приборы "Юноны" предназначены для исследования магнитного поля Юпитера, но также на космическом аппарате установлена камера JunoCam, которая делает невероятно красочные и подробные изображения газового гиганта.

[ + – ] Юпитер Фото: NASA

Двухмегапиксельные цветные изображения размером 1600 на 1200 пикселей, которые аппарат отправляет обратно на Землю после каждого перийова (облета полярных областей планеты), являются изображениями Юпитера с самым высоким разрешением в истории.

Учитывая тот факт, что "Юнона" находится в центре сильных радиационных поясов Юпитера, у нее на борту есть титановое хранилище, которое защищает самые чувствительные приборы от облучения.

На фотографиях космического аппарата присутствуют и знаменитое "Большое красное пятно", самый большой атмосферный вихрь в Солнечной системе, и детальные изображения Северного полюса Юпитера, его облака, некоторые из его спутников и даже его полярные сияния.

[ + – ] "Большое красное пятно" и вихри в южном полушарии, которые сфотографировал аппарат при близком пролете. Фото: NASA

Среди самых важных научных достижений аппарата можно назвать и обнаружение молний в облаках Юпитера, и обнаружение большого количества воды возле экватора планеты и выяснение причин появления полярных сияний на Юпитере.

[ + – ] Юпитер Фото: NASA

Космический аппарат завершил свою основную пятилетнюю миссию по исследованию планеты-гиганта, но недавно его миссию продлили, она будет включать в себя еще 42 облета Юпитера до сентября 2025 года.

[ + – ] Юпитер Фото: NASA

Одним из первых "дополнений" к основной миссии было изменение его орбиты так, чтобы в июне этого года он пролетел мимо Ганимеда, крупнейшего спутника Юпитера, который больше, чем планета Меркурий.

[ + – ] Ганимед - спутник Юпитера Фото: NASA

Он подлетел ближе к Ганимеду, чем любой другой космический аппарат за более чем 20 лет, и обнаружил на нем темные и светлые области, а также кратер Трос.

Гравитационное притяжение Ганимеда повлияло на орбиту "Юноны", и теперь орбитальный полет сократился 53 до 43 дней. Теперь аппарат посетит спутники Юпитера Европу в 2022 году и Ио в 2023 и 2024 годах, а также исследует еле различимые кольца вокруг Юпитера.

"С момента своего первого облета Юпитера в 2016 году "Юнона" предоставила важные данные о том, как устроен этот массивный газовый гигант", — говорит Скотт Болтон из Юго-Западного исследовательского института в Сан-Антонио.

"С помощью расширенной миссии мы ответим на фундаментальные вопросы, которые возникли во время основной миссии, когда мы вышли за пределы планеты, чтобы исследовать систему колец Юпитера и его спутники".