Подобрался совсем близко. Аппарат "Юнона" сделал снимки Юпитера крупным планом (фото)

Космический аппарат "Юнона" совершил 38-й близкий облет Юпитера и прислал серию изображений гигантской планеты в очень высоком разрешении.

После того, как "Юнона" совершила последний на сегодня перийов, близкий пролет, вокруг Юпитера, аппарат прислал высококачественные фотографии как самой планеты, так и ее известного вулканического спутника Ио с расстояния в 780 млн км, сообщает Forbes.

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[ + – ] Северные полярные циклоны Юпитера Фото: NASA

Учитывая тот факт, что излучение Юпитера слишком мощное, космический аппарат не может постоянно находиться близко к планете. Поэтому "Юнона" вращается по эллиптической орбите и на этот раз ей удалось приблизится к газовому гиганту на расстояние 4200 км, чтобы сделать своей камерой JunoCam потрясающие фотографии облаков, штормов и циклонов Юпитера. Также аппарату удалось сделать новые снимки его спутника Ио.

[ + – ] Спутник Юпитера Ио.

Каждые 6 недель космический аппарат подлетает близко к Юпитеру, и имеет возможность, в том числе, снимать вершины облаков над полярными регионами гигантской планеты. Задача "Юноны" — изучить состав газового гиганта, его магнитное поле, магнитосферу, погоду и воду в атмосфере.

[ + – ] Новые фотографии Юпитера.

Данные, полученные в октябре, помогли ученым узнать больше об атмосфере планеты под верхними слоями облаков. Также благодаря новым данным удалось узнать, что Большое красное пятно Юпитера простирается на глубину в 350 километров. Фотографии с космического аппарата обрабатывают волонтеры, которые загружают данные с сайта NASA.

[ + – ] Юпитер.

Вторая часть исследовательской работы

"Юнона" находится в космосе уже более 10 лет и в этом году она завершила основную миссию по изучению Юпитера, которая длилась 5 лет. Но аппарат находится в хорошем состоянии и в NASA решили продлить его миссию до сентября 2025 года.

Во время второй исследовательской миссии "Юнона" успела уже облететь самый большой спутник Юпитера Ганимед, а также сделала несколько изображений спутника Европа. Далее аппарат будет наблюдать за северными полярными циклонами Юпитера, приблизится на более короткое расстояние к Европе и Ио, а также впервые исследует слабые кольца Юпитера.

"Юнона" – это не первый космический аппарат, который сделал снимки газового гиганта, до него были еще 8 аппаратов. Но это первый аппарат возле Юпитера, который работает на солнечной энергии. После того, как он прекратит свою научную деятельность он направится в атмосферу Юпитера и сгорит в ней.

Напоминаем, что аппарат "Юнона" заглянул под облака Юпитера и в атмосфере планеты нашел земное явление.

Фокус публиковал лучшие изображения Юпитера, которые сделал космический аппарат "Юнона" за 10 лет своей работы.