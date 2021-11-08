Аппарат "Юнона" заглянул под облака Юпитера: в атмосфере планеты найдено земное явление

Ученые обработали полученные с "Юноны" данные и оказалось, что в атмосфере газового гиганта есть аналог земного явления.

Благодаря информации с космического аппарата "Юнона" ученым из NASA удалось больше узнать о внутренней части Юпитера. В частности, они уже сделали открытие касательно глубины Большого красного пятна, а теперь обнаружили в атмосфере похожие на земные явления – термоклины, и узнали много нового о движении воздушных масс на полюсах Юпитера, сообщает Sciencealert.

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Итак, самые главные научные достижения "Юноны" на сегодня:

Глубина Большого красного пятна

[ + – ] Большое красное пятно на Юпитере. Фото: wikipedia

Эта атмосферная особенность, которую обнаружили более 200 лет назад, является одной из самых захватывающих частей атмосферы Юпитера. Этот атмосферный вихрь по размерам больше, чем диаметр Земли, но ученые до недавних пор не знали, как глубоко этот огромный "антициклон" уходит в атмосферу.

Космический аппарат "Юнона" пролетев два раза вокруг Юпитера смог с помощью своего микроволнового радиометра определить глубину Большого красного пятна — 300 – 500 километров. Ученые раньше предполагали, что этот шторм намного меньше.

Земные термоклины на Юпитере

Фото: NASA

Кроме знаменитого пятна у Юпитера есть еще одна особенность: особые "пояса" из цветных облаков. Эти пояса созданы ветрами, которые дуют в противоположном направлении в каждом поясе. Как оказалось, пояса скрывают секрет под облаками: у них есть переходные участки, которые похожи на явление, которое известное на Земле как термоклины.

Термоклины появляются там, где происходят резкие перепады температуры в водоемах, обычно в океанах Земли. Их можно заметить благодаря особым оптическим свойствам, когда две температуры воды визуально отличаются друг от друга. Юпитерианский аналог термоклина, который ученые назвали юпиклин, имеет такие же оптические свойства.

Пояса на Юпитере очень яркие на небольших глубинах в атмосфере по сравнению с окружающими системами. Однако глубже окружающие системы кажутся ярче, чем сам пояс. Термоклины имеют похожие свойства: более теплая и холодная вода по-разному отражают световые волны разной длины.

Циклоны возле полюсов Юпитера

[ + – ] Южный полюс Юпитера Фото: NASA

Космический аппарат "Юнона" также изучал циклоны, расположенные вблизи полюсов газового гиганта. Оказалось, что 8 отдельных штормов образуют восьмиугольник около северного полюса, а 5 отдельных штормов образуют пятиугольник на юге.

При типичном атмосферном моделировании один из циклонов должен тянутся к полюсу. Однако в центре каждого полюса Юпитера есть циклоны, которые сводят на нет это притяжение, в результате чего каждый шторм застревает в одном положении на долгие годы.

У космического аппарата "Юнона" есть еще много лет, чтобы получить больше информации об особенностях Юпитера и его спутников.