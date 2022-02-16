Такого Юпитера еще не видели: аппарат "Юнона" прислал новые снимки планеты и ее спутника

На новых фотографиях можно увидеть Юпитер, который предстает в новом свете, а также огромный кратер на Ганимеде.

Космический аппарат "Юнона" продолжает присылать на Землю удивительные изображения Юпитера и его спутников. На этот раз газовый гигант выглядит совсем не так, как мы его привыкли видеть. Также аппарат запечатлел большой ударный кратер на спутнике Юпитера Ганимеде, которые окружен темным пятном, сообщает Space.

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Во время 39-го близкого пролета возле Юпитера, аппарату "Юнона" удалось сделать фотографию Юпитера, который выглядит так, как мы никогда его не сможем увидеть с Земли, даже в телескоп. Орбита газового гиганта всегда находится за пределами орбиты Земли и поэтому Юпитер всегда виден полностью освещенным Солнцем.

На новой фотографии он находится в тени и только лишь небольшая часть планеты освещена. По словам участников команды миссии "Юнона" из NASA, таким Юпитер предстал бы перед наблюдателем, если бы была возможность максимально близко подлететь на космическом корабле к пятой от Солнца планете Солнечной системы.

[ + – ] Фотография Юпитера, который выглядит так, как мы никогда его не сможем увидеть с Земли Фото: NASA

Что касается изображения спутника Юпитера Ганимеда, то "Юнона" пролетела рядом с ним на расстоянии всего в 1046 км от поверхности. С помощью своей камеры JunoCam, аппарат сделал фотографию большого кратера Китту, диаметром 15 км.

Этот ударный кратер окружают темные "лучи". Это вещество, которое было выброшено на поверхность Ганимеда после удара небольшого астероида. По словам ученых из NASA, вокруг почти всех кратеров на Ганимеде есть такие "лучи", но они светлые. И только 1% из всех кратеров имеет темные "лучи" вокруг.

[ + – ] С помощью своей камеры JunoCam, аппарат "Юнона" сделал фотографию большого кратера Китту, диаметром 15 км Фото: NASA

Ученые считают, что темный цвет лучам придает вещество, которое попало из астероида. Эти пятна вокруг кратера остаются темными со временем, потому как они теплее, чем окружающая холодная и светлая поверхность, и лед отступил в этом месте.

[ + – ] На видео можно увидеть, как космический аппарат "Юнона" пролетает рядом с Юпитером и его спутником Ганимедом

Напоминаем, что NASA впервые увидело высокоэнергетические рентгеновские лучи с Юпитера. Подобное излучение не наблюдалось ни на одной планете Солнечной системы кроме Земли.

Также Фокус писал о том, что космический аппарат "Юнона" увидел на Юпитере ураган в виде пиццы. Очень похожие на пиццу пеперони бури на Северном полюсе газового гиганта попали в объектив камеры JunoCam.