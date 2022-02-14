NASA впервые увидело высокоэнергетические рентгеновские лучи с Юпитера: что происходит

Ученым удалось зафиксировать свет с самой высокой энергией, когда-либо обнаруженный на планете Солнечной системы, кроме Земли.

Исследователи c помощью космической обсерватории NuSTAR зафиксировали выброс высокочастотного рентгеновского излучения, которое исходит от Юпитера. Известно, что полярные сияния планеты производят низкоэнергетический рентгеновский свет. Но теперь ученые наконец обнаружили высокоэнергетические рентгеновские лучи, сообщает Futurism.

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Космическая обсерватория NuSTAR зафиксировала свет самой высокой энергии, когда-либо обнаруженный исходящим от Юпитера. Свет в форме рентгеновских лучей, который NuSTAR может обнаружить, также является светом с самой высокой энергией, который когда-либо видели на планете Солнечной системы, кроме Земли.

На Земле ученые обнаружили рентгеновские лучи в полярных сияниях планеты с еще более высокими энергиями, чем те, которые NuSTAR увидела на Юпитере. Но эти излучения очень слабые — намного слабее, чем у газового гиганта.

"Планеты почти не могут создавать рентгеновские лучи в диапазоне, который обнаруживает NuSTAR. Но у Юпитера огромное магнитное поле, и он очень быстро вращается", — говорит Кая Мори, астрофизик из Колумбийского университета.

По словам Мори, благодаря этому магнитосфера Юпитера действует как гигантский ускоритель частиц, и именно это делает возможными эти выбросы более высокой энергии.

Высокоэнергетические рентгеновские лучи, которые исходят от Юпитера, вызваны столкновением отдельных электронов с заряженными атомами в атмосфере планеты и их внезапным замедлением. Это замедление привело к тому, что они потеряли энергию в виде рентгеновских лучей. Этот процесс известен как "тормозное излучение".

[ + – ] Южное полушарие Юпитера. Новые наблюдения показывают, что полярные сияния вблизи обоих полюсов планеты излучают высокоэнергетическое рентгеновское излучение, которое возникает при столкновении ускоренных частиц с атмосферой Юпитера Фото: NASA

В рамках нового исследования ученые смогли выяснить, почему космический аппарат "Улисс", запущенный еще в 1990 году не смог идентифицировать это рентгеновское излучение, изучая Юпитер. Ученые узнали, что рентгеновское излучение с высокой энергией является более слабым, чем то, которое смог бы уловить космический аппарат.

"Улисс" мог бы обнаружить это излучение, но мы включили в исследование наши новые данные и они показывают, что такое излучение слишком слабое для приборов аппарата", — говорит Шифра Мандель из Колумбийского университета.

"То, что удалось обнаружить это высокоэнергетическое излучение – это только начало. Есть еще много вопросов об их природе и источниках происхождения’, — говорит Уильям Данн из Университетского колледжа Лондона.

Юпитер по своим физическим характеристикам немного похож на другие магнитные объекты во Вселенной — магнетары, нейтронные звезды и белые карлики. Но ученые не до конца понимают, как частицы ускоряются в магнитосферах этих объектов и излучают высокоэнергетическое излучение. Изучение Юпитера может предоставить больше данных об объектах, которые в данный момент не может посетить космический аппарат.

Космический аппарат "Юнона" увидел на Юпитере ураган в виде пиццы. На изображении, которое опубликовало NASA, видно области в атмосфере Юпитера, которые по своему цвету и расположению напоминают пиццу пеперони.

Также в рамках нового исследования ученые выяснили, какие процессы происходят в верхних слоях атмосферы Юпитера и как это связано с его спутником Ио.

Фокус также писал о том, что сторонники теории о плоской Земле, считают, что Юпитера не существует.