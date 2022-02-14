NASA вперше побачило високоенергетичні рентгенівські промені з Юпітера: що відбувається

Ученим вдалося зафіксувати світло з найвищою енергією, яке коли-небудь було виявлене на планеті Сонячної системи, крім Землі.

Дослідники за допомогою космічної обсерваторії NuSTAR зафіксували викид високочастотного рентгенівського випромінювання, яке походить від Юпітера. Відомо, що полярні сяйва планети виробляють низькоенергетичне рентгенівське світло. Але наразі вчені нарешті виявили високоенергетичні рентгенівські промені, повідомляє Futurism.

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Космічна обсерваторія NuSTAR зафіксувала світло з Юпітера найвищої енергії, яке коли-небудь виявляли. Світло у формі рентгенівських променів, яке NuSTAR може виявити, також є світлом із найвищою енергією, яке коли-небудь бачили на планеті Сонячної системи, крім Землі.

На Землі вчені виявили рентгенівські промені в полярних сяйвах планети з ще вищими енергіями, ніж ті, які NuSTAR побачила на Юпітері. Але ці випромінювання дуже слабкі — набагато слабші, ніж у газового гіганта.

"Планети майже не можуть створювати рентгенівські промені в діапазоні, який виявляє NuSTAR. Але Юпітер має величезне магнітне поле, і він дуже швидко обертається", — говорить Кая Морі, астрофізикиня з Колумбійського університету.

За словами Морі, завдяки цьому магнітосфера Юпітера діє як гігантський прискорювач частинок, і саме це уможливлює ці викиди вищої енергії.

Високоенергетичні рентгенівські промені, що походять від Юпітера, викликані зіткненням окремих електронів із зарядженими атомами в атмосфері планети та їхнім раптовим уповільненням. Це уповільнення призвело до того, що вони втратили енергію у вигляді рентгенівських променів. Цей процес відомий як "гальмівне випромінювання".

[ + – ] Південна півкуля Юпітера. Нові спостереження показують, що полярні сяйва поблизу обох полюсів планети випромінюють високоенергетичне рентгенівське випромінювання, яке виникає при зіткненні прискорених частинок із атмосферою Юпітера Фото: ISS

У межах нового дослідження вчені змогли з'ясувати, чому космічний апарат "Улісс", запущений ще 1990 року, не зміг ідентифікувати це рентгенівське випромінювання, вивчаючи Юпітер. Учені дізналися, що рентгенівське випромінювання з високою енергією є слабшим, ніж те, що зміг би вловити космічний апарат.

"Улісс" міг би виявити це випромінювання, але ми включили в дослідження наші нові дані, і вони показують, що таке випромінювання надто слабке для приладів апарату", — каже Шифра Мандель із Колумбійського університету.

"Те, що вдалося виявити це високоенергетичне випромінювання, — це тільки початок. Є ще багато питань про їхню природу та джерела походження", — говорить Вільям Данн із Університетського коледжу Лондона.

Юпітер за своїми фізичними характеристиками трохи схожий на інші магнітні об'єкти у Всесвіті — магнетари, нейтронні зірки та білі карлики. Але вчені не до кінця розуміють, як частинки прискорюються в магнітосферах цих об'єктів і випромінюють високоенергетичне випромінювання. Вивчення Юпітера може надати більше даних про об'єкти, які зараз не може відвідати космічний апарат.

Космічний апарат "Юнона" побачив на Юпітері ураган у вигляді піци. На зображенні, яке опублікувало NASA, видно області в атмосфері Юпітера, які за своїм кольором та розташуванням нагадують піцу пепероні.

Також у межах нового дослідження вчені з'ясували, які процеси відбуваються у верхніх шарах атмосфери Юпітера та як це пов'язано з його супутником Іо.

Фокус також писав про те, що прихильники теорії про плоску землю вважають, що Юпітера не існує.