Свіжа теорія змови: плоскоземельці стверджують, що Юпітера не існує

Прибічники "теорії плоскої Землі" порівнюють газові гіганти Сонячної системи з банкою газованої води.

У соцмережах із кінця 2021 року поширюється мем, на якому банки з газуванням вибухають у вакуумі. Картинка покликана довести, що якщо газованка не може залишитися цілою в космосі, значить і планета, що складається з газу, на це не здатна, пише USA Today.

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"Простий експеримент із банкою газованої води у вакуумі показує неможливість існування будь-якого середовища під тиском у вакуумі без наявності відповідного контейнера", – йдеться в супровідному підписі до мему.

Так автори мема роблять висновок, що газові гіганти Юпітер і Сатурн просто не можуть існувати. Одним із облікових записів, який розповсюджує подібну інформацію, є Flat Earth Research (Дослідження плоскої Землі).

Багато учасників цієї групи й інші прихильники теорії "плоскої Землі", схоже, вкрай серйозно ставляться до нової псевдотеорії.

Цілком очевидно, що газові гіганти існують у Сонячній системі. Деякі з них можна побачити із Землі неозброєним оком. Крім цього, NASA збирає дані про газові гіганти за межами Сонячної системи, і до цього списку вже входить понад 1400 об'єктів. NASA характеризує газові гіганти як великі планети, що складаються переважно з гелію, водню або того й іншого. Як Юпітер і Сатурн, ці планети не мають твердої поверхні, натомість навколо їхнього твердого ядра обертається газ.

За словами професорки наук про Землю та планети Каліфорнійського університету Елізи Кніттл, порівняння газових гігантів із банкою газованки – це більш ніж спрощення. Міцність банки та зовнішній атмосферний тиск утримує гозовану воду всередині, але в умовах вакууму перепад тиску стає настільки великим, що банка розривається, зазначає Кніттл.

У цей же час, газові гіганти мають власну потужну гравітацію, яка зберігає цілісність планети. Очевидно, що банка з газованою водою нічого подібного не має.

"Гравітація планет настільки велика, що протидіє перепаду тиску між космічним простором і поверхнею самої планети", – додає професорка з Каліфорнійського університету.

Окрім цього, вчені вказують на ще один незаперечний факт – наше власне Сонце є кулею палаючого газу і, здається, чудово тримає свою форму.