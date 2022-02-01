Свежая теория заговора: плоскоземельцы утверждают, что Юпитера не существует

Сторонники "теории плоской Земли" сравнивают газовые гиганты Солнечной системы с банкой газировки.

В соцсетях с конца 2021 года распространяется мем, на котором банка с газировкой взрывается в вакууме. Картинка призвана доказать, что если газировка не может остаться целой в космосе, значит и планета, состоящая из газа на это не способна, пишет USA Today.

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"Простой эксперимент с банкой газировки в вакууме показывает невозможность существования любой среды под давлением в вакууме без наличия подходящего контейнера", – говорится в сопроводительной подписи к мему.

Таким образом, авторы мема делают вывод, что газовые гиганты Юпитер и Сатурн просто не могут существовать. Одним из аккаунтов, который распространяет подобную информацию, является Flat Earth Research (Исследования плоской Земли).

Многие участники этой группы и другие приверженцы теории "плоской Земли", похоже, крайне серьезно относятся к новой псевдотеории.

Совершенно очевидно, что газовые гиганты существуют в Солнечной системе. Некоторые из них можно увидеть с Земли невооруженным глазом. Кроме этого, NASA собирает данные о газовых гигантах за пределами Солнечной системы и в этот список уже входит более 1400 объектов. NASA характеризует газовые гиганты, как большие планеты, состоящие преимущественно из гелия, водорода или того и другого. Как Юпитер и Сатурн, эти планеты не имеют твердой поверхности, вместо этого вокруг их твердого ядра вращается газ.

По словам профессора наук о Земле и планетах Калифорнийского университета Элизы Книттл, сравнение газовых гигантов с банкой газировки – это более чем упрощение. Прочность банки и внешнее атмосферное давление удерживает газировку внутри, но в условиях вакуума перепад давления становится настолько велик, что банка разрывается, отмечает Книттл.

В это же время, газовые гиганты обладают собственной мощной гравитацией, которая сохраняет целостность планеты. Очевидно, что у банки с газировкой ничего подобного нет.

"Гравитация планет настолько велика, что противодействует перепаду давления между космическим пространством и поверхностью самой планеты", – добавляет профессор из Калифорнийского университета.

Кроме этого, ученые указывают на еще один неоспоримый факт – наше собственное Солнце представляет собой шар горящего газа, и кажется, прекрасно держит свою форму.