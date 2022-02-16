Такого Юпітера ще не бачили: апарат "Юнона" надіслав нові знімки планети та її супутника

На нових фото можна побачити Юпітер, який постає у новому світлі, а також величезний кратер на Ганімеді.

Космічний апарат "Юнона" продовжує надсилати на Землю дивовижні зображення Юпітера та його супутників. Цього разу газовий гігант виглядає зовсім не так, як ми його звикли бачити. Також апарат зафіксував великий ударний кратер на супутнику Юпітера Ганімед, які оточений темною плямою, повідомляє Space.

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Під час 39-го близького прольоту біля Юпітера апарату "Юнона" вдалося зробити фото Юпітера, який виглядає так, як ми ніколи його не зможемо побачити із Землі, навіть у телескоп. Орбіта газового гіганта завжди знаходиться за межами орбіти Землі, і тому Юпітер завжди видно повністю освітленим Сонцем.

На новому фото він знаходиться в тіні й лише невелика частина планети освітлена. За словами учасників команди місії "Юнона" з NASA, таким Юпітер став би перед спостерігачем, якби була можливість максимально близько підлетіти на космічному кораблі до п'ятої від Сонця планети Сонячної системи.

[ + – ] Фото Юпітера, який виглядає так, як ми ніколи його не зможемо побачити із Землі Фото: ISS

Що стосується зображення супутника Юпітера Ганімеда, то "Юнона" пролетіла поряд із ним на відстані всього 1 046 км від поверхні. За допомогою своєї камери JunoCam апарат зробив фото великого кратера Кітту, діаметром 15 км.

Цей ударний кратер оточують темні промені. Ця речовина була викинута на поверхню Ганімеда після удару невеликого астероїда. За словами вчених із NASA, навколо майже всіх кратерів на Ганімеді є такі "промені", але вони світлі. І лише 1% з усіх кратерів має темні "промені" навколо.

[ + – ] За допомогою своєї камери JunoCam апарат "Юнона" зробив фото великого кратера Кітту, діаметром 15 км. Фото: ISS

Учені вважають, що темний колір променям надає речовина, яка потрапила з астероїда. Ці плями навколо кратера залишаються темними з часом, тому що вони тепліші, ніж навколишня холодна і світла поверхня, і лід відступив у цьому місці.

[ + – ] На відео можна побачити, як космічний апарат "Юнона" пролітає поряд з Юпітером і його супутником Ганімедом.

Нагадуємо, що NASA вперше побачило високоенергетичні рентгенівські промені з Юпітера. Подібне випромінювання не спостерігалося на жодній планеті Сонячної системи крім Землі.

Також Фокус писав про те, що космічний апарат "Юнона" побачив на Юпітері ураган у вигляді піци. Дуже схожі на піцу пепероні бурі на Північному полюсі газового гіганта потрапили в об'єктив камери JunoCam.