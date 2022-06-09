В NASA показали космический аппарат, который будет искать жизнь на спутнике Юпитера (фото)

Завершилось создание основы космического аппарата Europa Clipper, высотой в 10 метров и шириной в 1,5 метра. Теперь осталось оснастить аппарат необходимыми приборами.

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В NASA представили публике основу нового космического аппарата Europa Clipper, который должен будет выяснить, есть ли на ледяном спутнике Юпитера Европе необходимые условия для создания поддержания жизни. Запуск аппарата запланирован на 2024 год и за оставшееся время инженеры должны установить все необходимое оборудование, а также провести важные тесты, чтобы убедиться в том, что Europa Clipper сможет выполнить свою научную миссию, сообщает SciTechDaily.

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Ученые считают, что под ледяной поверхностью Европы находится огромный океан с жидкой водой и этой воды там в 2 раза больше, чем во всех океанах Земли вместе взятых. Наличие жидкой воды – это ключевой фактор для появления жизни в том виде, в котором мы ее знаем, поэтому ученые хотят найти ее на спутнике Юпитера.

[ + – ] Ученые считают, что под ледяной поверхностью Европы находится огромный океан с жидкой водой и этой воды там в 2 раза больше, чем во всех океанах Земли вместе взятых Фото: NASA

Космический аппарат Europa Clipper, основную часть которого доставили в Лабораторию реактивного движения NASA, будет запущен в космос в 2024 году. Через несколько лет он достигнет Юпитера, а затем совершит примерно 50 облетов Европы и каждый раз будет проводить сканирование спутника и отправлять эти данные на Землю.

[ + – ] Космический аппарат Europa Clipper, основную часть которого доставили в Лабораторию реактивного движения NASA, будет запущен в космос в 2024 году Фото: NASA

Основная часть космического аппарата Europa Clipper представляет собой цилиндр с необходимой электроникой и двигателями, высотой 10 метров и шириной 1,5 метра. После того, как к основе присоединят солнечные панели, то в развернутом состоянии вместе с основой Europa Clipper будет иметь размер баскетбольной площадки. Это самый большой космический аппарат NASA в истории, который создали для исследования планетарного объекта.

[ + – ] Основная часть космического аппарата Europa Clipper представляет собой цилиндр с необходимой электроникой и двигателями, высотой 10 метров и шириной 1,5 метра Фото: NASA

Следующим этапом подготовки нового космического аппарата является установка девяти научных приборов, с помощью которых Europa Clipper будет собирать данные об атмосфере, поверхности и том, что находится под ней, спутника Юпитера. По словам Джордана Эванса из Лаборатории реактивного движения NASA, большая часть необходимого оборудования будет установлена на космический аппарат уже к концу 2022 года.

Внутри основы космического аппарата находятся две емкости для топлива и окислителя. Содержимое этих баков будет поступать к 24 двигателям, где будет создаваться химическая реакция и аппарат будет двигаться.

[ + – ] Внутри основы космического аппарата находятся две емкости для топлива и окислителя. Содержимое этих баков будет поступать к 24 двигателям, где будет создаваться химическая реакция и аппарат будет двигаться Фото: NASA

По словам Тима Ларсона из Лаборатории реактивного движения NASA, с помощью этих двигателей Europa Clipper не только долетит к месту назначения, но и сможет точно маневрировать в космосе, чтобы осуществлять нужные облеты вокруг Юпитера и Европы.

По словам ученых, путешествие с Земли к Юпитеру у Europa Clipper займет 6 лет. За это время аппарат преодолеет расстояние в 2,9 млрд км и начнет исследование Европы в 2031 году. Как объясняют представители NASA, все же главной целью нового космического аппарата является полное изучение спутника газового гиганта. Но в то же время аппарат сможет узнать, есть ли на Европе условия в которых могла бы появиться жизнь, какой мы ее знаем.

Напоминаем, что космический аппарат "Юнона" прислал новые фотографии Юпитера.

Также Фокус писал о том, что ученые обнаружили загадочное явление на спутнике Юпитера Ио. Они считают, что поверхность спутника газового гиганта может напоминать вымышленную планету Арракис из серии фантастических фильмов и книг "Дюна".

Как уже писал Фокус, ученые считают, что неизвестный объект диаметром 150 км мог врезаться в спутник Юпитера Ганимед и стал причиной появления самого большого ударного кратера.