Органический углерод на Марсе. Марсоход NASA все же докопался до признаков древней жизни

Ученые, используя данные марсохода Curiosity, впервые измерили общий органический углерод в марсианских породах, который является ключевым компонентом для жизни.

Ученым NASA потребовалось 8 лет, чтобы провести полный анализ данных, которые марсоход Curiosity прислал на Землю по результатам своего изучения марсианских пород с помощью своих приборов. Ученые обнаружили, что в составе горных пород с Марса содержится такое же количество общего органического углерода, ключевого компонента для появления жизни, как и в некоторых местах на Земле, сообщает Futurism.

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Органический углерод — это основа органических молекул, которые создаются и используются всеми известными формами жизни. Его и раньше находили на Красной планете, но впервые ученые смогли узнать точное количество этого соединения в горных породах на Марсе.

[ + – ] Изображение, которое сделал марсоход Curiosity показывает геологическое разнообразие поврехности планеты Фото: NASA

Почти как на Земле

"Общий органический углерод помогает нам понять, сколько вещества в породе доступно в качестве сырья для создания потенциальной жизни. Мы обнаружили от 200 до 273 частей на миллион органического углерода. Это почти такое же или возможно даже большее количество этого соединения, чем то, которое было найдено на Земле, в местах, где жизнь не сильно изобилует. Например, в пустыне Атакама в Южной Америке. Но это количество органического углерода больше, чем мы находили в метеоритах с Марса", — говорит Дженнифер Стерн из Центра космических полетов NASA имени Годдарда.

Анализ данных марсохода Curiosity

Сейчас ученые считают, что, если на Марсе когда-то была жизнь, то она могла поддерживаться такими компонентами, как общий органический углерод, если бы он присутствовал в достаточном количестве. Для проведения своего исследования ученые использовали данные анализа, который провел с помощью своих приборов марсоход Curiosity еще в 2014 году. В кратере Гейла, где как считается когда-то было озеро из жидкой воды, марсоход взял пробы аргиллитовых пород, которым примерно 3,5 миллиарда лет.

[ + – ] Для проведения своего исследования ученые использовали данные анализа, который провел с помощью своих приборов марсоход Curiosity еще в 2014 году Фото: NASA

"Мы считаем, что кратер Гейла – это место, которое могло быть пригодным для существования жизни", — говорит Стерн.

Используя высокие температуры в своем приборе для анализа собранных образцов, марсоход изучил количество изотопов углерода в породах и это дало возможность ученым выяснить источник происхождения этого органического углерода.

[ + – ] Марсоход Curiosity исследует Марс с 2012 года и за это время преодолел уже больше 28 км пути по поверхности Марса Фото: NASA

Признак жизни или все-таки нет?

Хотя ученые полностью не отбрасывают версию, что этот общий органический углерод имеет отношение к жизненным формам на Марсе, все же это не значит, что это является окончательным результатом исследования. По словам Стерн, все же чаша весов склоняется к тому, что найденный общий органический углерод появился в результате не связанных с жизнью процессов.

"Мы не исключаем биологический источник, но наши данные не могут полностью подтвердить, что этот органический углерод связан с жизнью на Марсе. Скорее всего, он появился из метеоритов или благодаря вулканической активности", — говорит Стерн.

Как уже писал Фокус, марсоход Curiosity обнаружил на Красной планете следы древних рек в кратере Гейла, что может говорить о том, что предположения ученых касательно наличия рек и озер на Марсе в прошлом верны.

Также напоминаем, что новое исследование показало, что жизнь на Марсе находится совсем не там, где ее ищут. Ученые считают, что признаки древней марсианской жизни стоит искать не на поверхности, как это делают марсоходы, а намного глубже. Основная причина состоит в том, что один из строительных блоков жизни, аминокислоты, могли быть уничтожены у поверхности космическим излучением.