Похожи на чешую. Curiosity обнаружил на Марсе следы древних рек (фото)

Марсоход нашел "чешуйчатые" скалы и запечатлел удивительные кадры. По словам NASA, эти скалы могли образоваться в древнем русле ручья или небольшом водоеме на поверхности Марса в далеком прошлом.

Марс не всегда был каменистой безжизненной планетой, какой мы знаем ее сегодня. В течение многих лет NASA все больше узнает о нашей соседней планете, а теперь марсоход Curiosity обнаружил еще больше доказательств того, что вода когда-то покрывала часть марсианской поверхности, пишет BGR.

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Древние скалы, образованные водой

[ + – ] В августе 2021 года на поверхность Марса приземлился марсоход Curiosity Фото: NASA

6 августа 2012 на поверхность Марса приземлился марсоход Curiosity. Это был исторический день, за которым в 2021 году последовала посадка ровера Perseverance.

С момента приземления Curiosity сделал ряд открытий, многие из них подтвердили предположения ученых о том, что когда-то на Красной планете была вода.

Теперь Curiosity нашел еще больше доказательств этого, исследуя регион, известный как кратер Гейла. Совершив путешествие на гору Эолида — вершину высотой 5 км в кратере Гейла, марсоход обнаружил чешуйчатые скалы и запечатлел невероятные кадры. По словам NASA, они могли образоваться в древнем русле ручья или небольшом водоеме на поверхности Марса в далеком прошлом.

Четкая временная шкала

Curiosity уже много лет находит доказательства существования воды на Марсе. Что самое интригующее в этих открытиях, так это то, что они создают четкую временную шкалу того, как марсианская поверхность начала высыхать.

[ + – ] Окружающая среда Красной планеты больше напоминает сухие дюны с протекающими вокруг них потоками воды

Когда Curiosity направился к вершине горы, космическое агентство заметило несколько изменений в составе почвы, над которой проходил ровер.

"Мы больше не видим озерных отложений, которые годами наблюдали ниже на горе Эолида, а вместо этого — множество свидетельств более сухого климата", — объяснили ученые.

Окружающая среда Красной планеты очень сильно напоминает сухие дюны. Эта картинка значительно отличается от прошлого Марса, который мог похвастаться озерами, существовавшими на планете миллионы лет до этого.

Для более детального изучения минерального состава NASA планирует провести бурение в породе вокруг этого района.

Напомним, что ранее ровер Curiosity нашел на поверхности Марса весьма необычные "столбы". Как оказалось, эти остроконечные горные породы были образованиями, которые по мнению экспертов, стали результатом эрозии.