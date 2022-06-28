Схожі на луску. Curiosity знайшов на Марсі сліди давніх річок (фото)

Марсохід знайшов "лускаті" скелі та відобразив дивовижні кадри. За словами NASA, ці скелі могли утворитися в стародавньому руслі струмка або невеликій водоймі на поверхні Марса в далекому минулому.

Марс не завжди був кам'янистою неживою планетою, якою ми її знаємо сьогодні. Протягом багатьох років NASA дедалі більше дізнається про нашу сусідню планету, а тепер марсохід Curiosity знайшов ще більше доказів того, що вода колись покривала частину марсіанської поверхні, пише BGR.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Технології та наука" в Facebook Підписатись

Стародавні скелі, утворені водою

[ + – ] У серпні 2021 року на поверхню Марса приземлився марсохід Curiosity Фото: NASA

6 серпня 2012 року на поверхню Марса приземлився марсохід Curiosity. Це був історичний день, за яким у 2021 році слідувала посадка ровера Perseverance.

З моменту приземлення Curiosity зробив низку відкриттів, багато хто з них підтвердив припущення вчених про те, що колись на Червоній планеті була вода.

Тепер Curiosity знайшов ще більше доказів цього, досліджуючи регіон, відомий як кратер Гейла. Здійснивши подорож на гору Еоліда — вершину заввишки 5 км у кратері Гейла, марсохід виявив лускаті скелі та відобразив неймовірні кадри. За словами NASA, вони могли утворитися в стародавньому руслі струмка або невеликій водоймі на поверхні Марса в далекому минулому.

Чітка тимчасова шкала

Curiosity вже багато років знаходить докази існування води на Марсі. Що найцікавіше у цих відкриттях, так це те, що вони створюють чітку тимчасову шкалу того, як марсіанська поверхня почала висихати.

[ + – ] Навколишнє середовище Червоної планети більше нагадує сухі дюни з потоками води, що протікають навколо них

Коли Curiosity попрямував до вершини гори, космічне агентство помітило кілька змін у складі ґрунту, над яким проходив ровер.

"Ми більше не бачимо озерних відкладень, які роками спостерігали нижче на горі Еоліда, а натомість — безліч свідчень більш сухого клімату", — пояснили вчені.

Навколишнє середовище Червоної планети дуже нагадує сухі дюни. Ця картинка значно відрізняється від минулого Марса, який міг похвалитися озерами, що існували на планеті мільйони років до цього.

Для детальнішого вивчення мінерального складу NASA планує провести буріння в породі навколо цього району.

Нагадаємо, що раніше ровер Curiosity знайшов на поверхні Марса вельми незвичайні "стовпи". Як з'ясувалося, ці гострі гірські породи були утвореннями, які, на думку експертів, стали результатом ерозії.