Жизнь на Марсе находится совсем не там, где ее ищут: что выяснили ученые

Новое исследование предполагает, что признаки древней жизни на Красной планете стоит искать не на поверхности.

Ученые из NASA выяснили, что древнюю марсианскую жизнь стоит искать не на поверхности, как это делают марсоходы Perseverance и Curiosity, а намного глубже. И это связано с пагубным влиянием космического излучения на Марс, сообщает ScienceAlert.

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Сейчас ученые считают, что на Марсе когда-то давно было сильное магнитное поле и плотная атмосфера, которые защищали его от пагубного влияния космического излучения. Также на Марсе когда-то существовали океаны, реки и озера из жидкой воды. Но потом климат изменился и Марс превратился в пустыню. Но ученые считают, что до этого на планете могла существовать жизнь. Именно признаки этой жизни ищут марсоходы Perseverance и Curiosity.

[ + – ] Сейчас ученые считают, что на Марсе когда-то давно было сильное магнитное поле и плотная атмосфера, которые защищали его от пагубного влияния космического излучения. Также на Марсе когда-то существовали океаны, реки и озера из жидкой воды. Но потом климат изменился и Марс превратился в пустыню. Но ученые считают, что до этого на планете могла существовать жизнь. Именно признаки этой жизни ищут марсоходы Perseverance и Curiosity Фото: NASA

Космическое излучение

Космическое излучение идет от Солнца и от взрыва сверхновых и пронизывает все близлежащие планеты, проникая в горные породы и разрушая любые органические молекулы. Но на Земле, например, магнитное поле и атмосфера не дают космическому излучению этого сделать. Но новое исследование показывает, что следы древней жизни, в частности аминокислоты, которые пытаются найти аппараты NASA у поверхности Марса, скорее всего уничтожены космическим излучением.

[ + – ] Но новое исследование показывает, что следы древней жизни, в частности аминокислоты, которые пытаются найти аппараты NASA у поверхности Марса, скорее всего уничтожены космическим излучением Фото: NASA

Это значит, что любые признаки наличия аминокислот, которые являются строительными блоками для известной нам жизни, стоит искать намного глубже. Ученые считают, что если аминокислоты и сохранились, то они находятся на глубине не меньше, чем 2 метра.

Копайте глубже

"Наш эксперимент показал, что аминокислоты разрушились космическим излучением на поверхности Марса намного быстрее, чем считалось раньше. Марсоходы могут доставать образцы породы с глубины не более, чем 5 см, а на этой глубине аминокислоты полностью разрушаются в течение 20 млн лет. Хотя раньше считалось, что они могут исчезнуть только через 80 млн лет. Это значит, что нужно копать на глубине не меньше, чем 2 метра, чтобы обнаружить признаки потенциальной марсианской жизни", — говорит Александр Павлов из Центра космических полетов NASA имени Годдарда.

[ + – ] Марсоходы могут доставать образцы породы с глубины не более, чем 5 см, а на этой глубине аминокислоты полностью разрушаются в течении 20 млн лет Фото: NASA

По словам ученых, хотя сами аминокислоты не являются признаком жизни, они — строительные блоки этой самой жизни и если их обнаружить на Марсе, значит жизнь все-таки существовала на Красной планете миллионы лет назад. Учитывая то, что на Землю постоянно попадают обломки марсианской породы, то их изучение показало, что в некоторых из этих метеоритов действительно есть признаки существования аминокислот.

"Мы провели эксперимент с имитацией условий на Марсе, и он показал, что аминокислоты, которые существовали на поверхности Марса раньше, чем 100 млн лет назад, скорее всего давно уже исчезли. Их уничтожило космическое излучение", — говорит Павлов.

Ученые считают, что искать признаки древней марсианской жизни нужно на глубине еще и потому, что большинство горных пород с Марса, содержащих аминокислоты, были вырваны ударным разрушением с глубины не менее 1 метра.

"Возможно на глубине не менее 2 метров аминокислоты могут быть защищены от космического излучения и возможно там стоит искать признаки древней жизни на Марсе", — говорит Павлов.

Как уже писал Фокус, согласно новому открытию, планеты вне Солнечной системы могут быть обитаемыми.

Что касается Марса, то ученые, как уже писал Фокус, предупреждают, что NASA может заразить биосферу Земли микроорганизмами, привезенными с Красной планеты.