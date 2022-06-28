Планеты вне Солнечной системы могут быть обитаемыми: ученые сделали новое открытие

Исследователи предполагают, что даже другие условия на похожих на Землю планетах, могут поддерживать жизнь.

Швейцарские ученые считают, что определение термина "потенциально обитаемая экзопланета" нужно пересмотреть. Новое исследование предполагает, что на каменистых экзопланетах, таких как Земля, у которых атмосфера состоит из газообразного водорода и гелия, может быть жидкая вода на поверхности, а значит там может существовать жизнь в течении миллиардов лет. Просто она скорее всего другая, пишет Forbes.

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"Экзопланетами называют планеты, которые находятся за пределами Солнечной системы. Сейчас принято считать, что для того, чтобы на планете была жизнь, там должна быть жидкая вода. Ведь это важный компонент для появления жизни здесь, на Земле. Кроме наличия воды на потенциально обитаемой планете должна быть атмосфера из кислорода и азота, которые преобладают в земной атмосфере. Но наше исследование показывает, что нужно менять подход к определению потенциально обитаемых планет", — говорит Марит Мол Лус из Цюрихского университета, Швейцария.

[ + – ] Экзопланетами называют планеты, которые находятся за пределами Солнечной системы. Сейчас принято считать, что для того, чтобы на планете была жизнь, там должна быть жидкая вода. Ведь это важный компонент для появления жизни здесь, на Земле Фото: wikipedia

Водород и гелий — не помеха для жизни

Ученые считают, что даже планеты с первоначальной атмосферой из водорода и гелия, такой как была на Земле в начале ее истории, могут быть обитаемыми в течение миллиардов лет. Астрономы полагают, что на больших каменистых планетах, которые похожи на Землю и вращаются на достаточном расстоянии от своей звезды, чтобы там было не очень жарко и не очень холодно, может сохраниться первоначальная атмосфера с преобладанием водорода и гелия.

В рамках нового исследования ученые пришли к выводу, что на таких экзопланетах жизнь могла адаптироваться к подобным условиям.

"На Земле можно найти микроорганизмы в самых разных экстремальных условиях. Значит они могут выжить в негостеприимной среде. Поэтому то, что в атмосферах далеких каменистых планет преобладает водород и гелий – это не обязательно проблема для существования жизни", — говорит Мол Лус.

На Земле первоначальная атмосфера также состояла из газообразного водорода и гелия, но потом эти элементы улетучились и на смену им пришли более тяжелые кислород и азот.

[ + – ] Ученые считают, что даже планеты с первоначальной атмосферой из водорода и гелия, такой как была на Земле в начале ее истории, могут быть обитаемыми в течении миллиардов лет Фото: Live Science

Теперь осталось только найти нужные планеты

"Возможно существуют планеты небольшого размера, которые также потеряли свою первоначальную атмосферу из водорода и гелия и она стала совсем другой. Но мы говорим о больших каменистых планетах, которые эту атмосферу смогли удержать. На них может быть жидкая вода, но найти такие планеты, которые имели бы еще и правильную массу и находились в так называемой зоне обитаемости своей звезды, очень непросто", — говорит Мол Лус.

По словам ученых, сейчас космические телескопы находят в основном каменистые экзопланеты слишком больших размеров, и они вращаются слишком близко к своей звезде. Поэтому они не подходят для термина "потенциально обитаемая планета". Но швейцарские ученые считают, что новые космические обсерватории, такие как телескоп Уэбба смогут обнаружить "правильные" планеты.

"Тот же телескоп Уэбба сможет обнаружить потенциальные биомаркеры, или признаки жизни, на таких планетах. Но нужно быть готовыми к тому, что обнаруженная жизнь развивалась в совсем других условиях, чем на Земле. А значит признаки ее наличия тоже могут выглядеть совсем по-другому", — говорит Мол Лус.

Фокус уже писал о недавно открытой новой экзопланете, которая похожа на Землю, но в 4 раза больше нее. Она вращается близко к красному карлику, но ученые считают, что возможно там удастся найти жизнь.

Что касается новых открытий в астрономии, то Фокус уже писал о том, что новые данные космического телескопа Gaia показали, что в Солнечной системе в 10 раз больше астероидов, чем считали ученые. Исследователям даже удалось получить много новой информации об этих космических камнях.